Amrish Puri Best Villain Roles: स्क्रीन पर आते ही रोने लगते हैं बच्चे! अमरीश पुरी के 5 ऐसे विलेन अवतार, जिन्हें भूलना नामुमकिन

Amrish Puri Best Villain Roles: बॉलीवुड में कई कलाकार आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही कहानी का पूरा माहौल बदल देते हैं. अमरीश पुरी उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थे. उनकी भारी आवाज, डर पैदा कर देने वाला स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार अभिनय उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार विलेन बनाता है.

अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ किरदार ऐसे रहे जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया. आज भी जब बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन की बात होती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है. आइए जानते हैं उनके उन किरदारों के बारे में, जिन्होंने उन्हें “बॉलीवुड का महानतम खलनायक” बना दिया.