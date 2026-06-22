Amrish Puri Best Villain Roles: स्क्रीन पर आते ही रोने लगते हैं बच्चे! अमरीश पुरी के 5 ऐसे विलेन अवतार, जिन्हें भूलना नामुमकिन
Amrish Puri Best Villain Roles: बॉलीवुड में कई कलाकार आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही कहानी का पूरा माहौल बदल देते हैं. अमरीश पुरी उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थे. उनकी भारी आवाज, डर पैदा कर देने वाला स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार अभिनय उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार विलेन बनाता है.
अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ किरदार ऐसे रहे जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया. आज भी जब बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन की बात होती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है. आइए जानते हैं उनके उन किरदारों के बारे में, जिन्होंने उन्हें “बॉलीवुड का महानतम खलनायक” बना दिया.
मोगैंबो (Mr. India)
"मोगैंबो खुश हुआ!"
यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे लोकप्रिय विलेन डायलॉग बन गया. 1987 में रिलीज हुई 'मिस्टर इंडिया' में अमरीश पुरी ने मोगैंबो का किरदार निभाया था. उनका गोल्डन यूनिफॉर्म लुक, खतरनाक हंसी और दुनिया पर राज करने का सपना आज भी फैंस के जेहन में ताजा है. मोगैंबो को बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलेन माना जाता है.
बलराज चौहान (nayak)
राजनीति की ताकत और भ्रष्टाचार का चेहरा बने बलराज चौहान ने दिखाया कि अमरीश पुरी सिर्फ पारंपरिक विलेन तक सीमित नहीं थे. मुख्यमंत्री के इस किरदार में उन्होंने सत्ता के घमंड और राजनीतिक चालों को बेहद प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा.
अशरफ अली (Gadar: Ek Prem Katha)
'गदर' में अमरीश पुरी ने अशरफ अली का किरदार निभाया था. हालांकि यह पूरी तरह नकारात्मक भूमिका नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी और दामाद के खिलाफ उनका गुस्सा कहानी में बड़ा संघर्ष पैदा करता है. फिल्म में उनकी मौजूदगी ने कहानी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया.
ठाकुर दुर्जन सिंह
शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर 'करण अर्जुन' में अमरीश पुरी ने ठाकुर दुर्जन सिंह का किरदार निभाया था.यह किरदार लालच, सत्ता और क्रूरता का प्रतीक था. फिल्म में उनका खौफ इतना ज्यादा था कि दर्शक अंत तक उनके खिलाफ हीरो की जीत का इंतजार करते रहे.
जनरल डोंग (Tahalka)
'तहलका' में अमरीश पुरी का जनरल डोंग का किरदार बेहद चर्चित हुआ था. उनकी अनोखी वेशभूषा और शक्तिशाली व्यक्तित्व ने इस किरदार को यादगार बना दिया.हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अमरीश पुरी का अभिनय खूब सराहा गया.
मोला राम (Indiana Jones and the Temple of Doom)
अमरीश पुरी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ चुके थे. 'इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम' में उन्होंने मोला राम का किरदार निभाया था.यह भूमिका आज भी हॉलीवुड की सबसे यादगार विलेन परफॉर्मेंस में शामिल की जाती है. इस फिल्म के बाद उनकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हुई.
डोंगरी के डॉन से लेकर भ्रष्ट नेताओं तक
अमरीश पुरी ने अपने करियर में माफिया डॉन, तानाशाह, भ्रष्ट नेता, लालची जमींदार और अपराधी जैसे कई किरदार निभाए. खास बात यह थी कि हर किरदार दूसरे से अलग नजर आता था.
यही वजह थी कि दर्शक उनसे नफरत भी करते थे और उनके अभिनय के मुरीद भी थे.
क्यों थे अमरीश पुरी सबसे अलग?
क्यों थे अमरीश पुरी सबसे अलग?