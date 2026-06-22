Amrish Puri 5 Superhit Movies: ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘गदर’ तक… अमरीश पुरी की ये 5 सुपरहिट फिल्में, OTT पर यहां उपलब्ध

मोगैंबो (मिस्टर इंडिया)

जब भी अमरीश पुरी के यादगार किरदारों की बात होगी, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के 'मोगैंबो' का ही आएगा. यह फिल्म साल 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज इतने सालों बाद भी जब मोगैंबो की वो खौफनाक मुस्कान और उनका सदाबहार डायलॉग- 'मोगैंबो खुश हुआ' कानों में गूंजता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. विलेन के किरदार को एक अलग ही स्तर पर ले जाने वाला यह रोल भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुका है.

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