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Amrish Puri 5 Superhit Movies: ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘गदर’ तक… अमरीश पुरी की ये 5 सुपरहिट फिल्में, OTT पर यहां उपलब्ध

बॉलीवुड के इतिहास में अमरीश पुरी यकीनन सबसे प्रतिभाशाली और दिग्गज अभिनेताओं में से एक थे. तीन दशकों से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन सिनेमा जगत में उन्हें मुख्य रूप से उनकी दमदार विलेन वाली भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है.

आज, इस महान अभिनेता की 94वीं जयंती पर आइए नजर डालते हैं उनके निभाए गए उन 5 सबसे यादगार किरदारों पर, जो हमेशा के लिए अमर हो गए…


By: Shivani Singh | Published: June 22, 2026 4:14:54 PM IST

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Amrish Puri 5 Superhit Movies: ‘मिस्टर इंडिया’ से ‘गदर’ तक… अमरीश पुरी की ये 5 सुपरहिट फिल्में, OTT पर यहां उपलब्ध - Photo Gallery
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चौधरी बलदेव सिंह / बाबूजी (दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे)

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) यकीनन बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक है. यह फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में चल रही है. यूं तो फिल्म में कई शानदार और यादगार सीन हैं, लेकिन सबसे आइकॉनिक सीन फिल्म के आखिर का है, जब बाबूजी सिमरन का हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं- 'जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी...'
OTT पर कहाँ देखें: Amazon Prime Video

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इंद्रजीत चड्ढा (दामिनी)

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'दामिनी' बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म थी. फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्रि और सनी देओल ने तो कमाल किया ही था, लेकिन अमरीश पुरी ने भी शातिर वकील इंद्रजीत चड्ढा के नेगेटिव रोल में अपनी गहरी छाप छोड़ी. कोर्ट रूम में सनी देओल के साथ उनके तीखे डायलॉग और टकराव के सीन फिल्म की सबसे बड़ी जान थे.
OTT पर कहाँ देखें: Amazon Prime Video / JioCinema

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भैरों नाथ (नगीना)

साल 1986 में आई फिल्म 'नगीना' में अमरीश पुरी ने 'भैरों नाथ' का किरदार निभाया था, जो एक ऐसा सपेरा (साधु) था जो इच्छाधारी नाग-नागिन को अपने वश में कर सकता था. इस रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि उनका बोला गया डायलॉग- 'आओ कभी हवेली पे" आज भी सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाया रहता है.
OTT पर कहाँ देखें: Zee5

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अशरफ अली (गदर: एक प्रेम कथा)

सनी देओल और अमरीश पुरी की जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया. साल 2001 में ये दोनों दिग्गज 'गदर: एक प्रेम कथा' के लिए एक बार फिर साथ आए. इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अमीषा पटेल (सकीना) के पिता 'अशर्फ अली' का रोल निभाया था. उनके इस कड़क और नफरत से भरे नेगेटिव किरदार ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया था.
OTT पर कहाँ देखें: Zee5

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मोगैंबो (मिस्टर इंडिया)

जब भी अमरीश पुरी के यादगार किरदारों की बात होगी, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के 'मोगैंबो' का ही आएगा. यह फिल्म साल 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज इतने सालों बाद भी जब मोगैंबो की वो खौफनाक मुस्कान और उनका सदाबहार डायलॉग- 'मोगैंबो खुश हुआ' कानों में गूंजता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. विलेन के किरदार को एक अलग ही स्तर पर ले जाने वाला यह रोल भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुका है.
OTT पर कहाँ देखें: Zee5

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