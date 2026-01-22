  • Home>
  दिल जीत लेंगी Amrapali Dubey की ये तस्वीरें, हर अदा में फैशन का जलवा- Photos

दिल जीत लेंगी Amrapali Dubey की ये तस्वीरें, हर अदा में फैशन का जलवा- Photos

Amrapali Dubey Beautiful Pics: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपूलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती, स्टाइल और अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती हैं. उनका हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं. चार्म और ग्लैमर के मामले में वह किसी खूबसुरत अप्सरा की तरह दिखती हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: January 22, 2026 10:50:07 AM IST

1/6

आम्रपाली दुबे की खूबसूरत अदाएं

भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती है. वह अपने लुक और फैशन सेंस से बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी टक्कर देती हैं.

2/6

भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेस

आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस से लोगों का दिल काफी कम समय में जीत लिया.

3/6

बचपन से था एक्टिंग को शौक

एक्ट्रेस को बचपन से ही एक्टिंग का शौक थी. अपने इसी शौक को पूरा करना के लिए उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की.

4/6

टीवी इंडस्ट्री से की करियर की शुरुआत

एक्ट्रेस ने टीवी सीरियल 'सात फेरे और रहना है तेरी पलकों की छांव में' जैसे पॉपूलर शोज में काम किया. लेकिन असली पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में मिली.

5/6

निरहुआ संग मचाया धमाल

भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ की जोड़ी को काफी ज्यादा प्यार मिलता है. दोनों एक साथ कई गानों और फिल्मों में नजर आ चुका है.

6/6

सुपरहिट फिल्मों में किया काम

आम्रपाली ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. जिनमें निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू और शेर सिंह जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है.

