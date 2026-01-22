दिल जीत लेंगी Amrapali Dubey की ये तस्वीरें, हर अदा में फैशन का जलवा- Photos

Amrapali Dubey Beautiful Pics: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपूलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती, स्टाइल और अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती हैं. उनका हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं. चार्म और ग्लैमर के मामले में वह किसी खूबसुरत अप्सरा की तरह दिखती हैं.