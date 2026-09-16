‘राते दिया बुताके’ से लेकर ‘मरद अभी बच्चा बा’ तक, आम्रपाली दुबे के 5 गाने, जिसके बजते ही मच जाता है बवाल
Amrapali Dubey Best Bhojpuri Songs: आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. इन दिनों वह बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के कई भोजपुरी गाने ऐसे हैं, जिसके बजते ही मच जाता है बवाल. चलिए जानते हैं कौन-कौन से हैं उनके वो गाने, जिसके लोग हैं कायल.
राते दिया बुता के
साल 2017 में भोजपुरी फिल्म सत्या रिलीज हुई थी. इस फिल्म में 'राते दिया बुता के' गाना आम्रपाली दुबे और पवन सिंह पर फिल्माया गया था. गाने को आवाज दी है पवन सिंह और इंदू सोनाली ने. इस सॉन्ग ने भोजपुरी ही नहीं, हिंदी पट्टी के दर्शकों को भी दीवाना बनाने का काम किया है.
आवा ए आम्रपाली
यह गाना एक एल्बम है, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था. इस गाने को होली के अवसरों पर बजाया जाता है. गाने को आम्रपाली दुबे और निरहुआ पर फिल्माया गया है. इसके बोले हैं आवा ए आम्रपाली निरहुआ रंग डाली.
मरद अभी बच्चा बा
खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया यह गाना काफी पॉपुलर हुआ. इस गाने को आवाज दी है खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने. वहीं इसके बोल पवन पांडे द्वारा लिखे गए हैं. यह सॉन्ग 2018 में रिलीज हुआ था.
माथा फेल हो गईल
साल 2015 में फिल्म राजा बाबू रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मौजूद गाना 'माथा फेल हो गईल' दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया है. इस गाने को कल्पना, आलोक कुमार और खुशबू जैन द्वारा गाया गया है.
लव दहेज
यह गाना भी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया है. इस गाने में एक्ट्रेस का काफी बोल्ड अंदाज देखने को मिला है. गाने को यूट्यूब पर भी खूब प्यार मिला.