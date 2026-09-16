‘राते दिया बुताके’ से लेकर ‘मरद अभी बच्चा बा’ तक, आम्रपाली दुबे के 5 गाने, जिसके बजते ही मच जाता है बवाल

राते दिया बुता के

साल 2017 में भोजपुरी फिल्म सत्या रिलीज हुई थी. इस फिल्म में 'राते दिया बुता के' गाना आम्रपाली दुबे और पवन सिंह पर फिल्माया गया था. गाने को आवाज दी है पवन सिंह और इंदू सोनाली ने. इस सॉन्ग ने भोजपुरी ही नहीं, हिंदी पट्टी के दर्शकों को भी दीवाना बनाने का काम किया है.