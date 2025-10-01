स्टेमिना और पावर में लग जाएगा बूस्टर, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए खाकर देखें ये 4 चीजें!

आंवला (Amla)

आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जिसकी वजह से पेनिस यानी प्राइवेट पार्ट तक ऑक्सीजन और पोषण सही तरह से पहुंचता है. इतना ही नहीं, आंवला शरीर में सेक्सुअल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को भी बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे लंबे समय तक एनर्जी और स्टेमिना बना रह सकता है.