स्टेमिना और पावर में लग जाएगा बूस्टर, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए खाकर देखें ये 4 चीजें!
Which Herbs can increase sexual stamina: स्टेमिना और पावर की कमी सिर्फ डेली रूटीन के काम पर असर नहीं डालती है, बल्कि बेडरूम लाइफ भी खराब कर देती है. बेडरूम लाइफ को शानदार बनाने के लिए अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें, जो नेचुरली मर्दाना ताकत को बढ़ा सकती हैं.
सेक्सुअल पावर के लिए डाइट में शामिल करें 4 चीजें
पुरुषों के लिए जरूरी है कि वह अपनी डाइट में ऐसे फूड शामिल करें जो उन्हें सिर्फ हेल्दी नहीं रखें, बल्कि एनर्जी और स्टेमिना से भर दें. क्योंकि, एनर्जी और स्टेमिना से भरपूर रहने पर वह बेडरूम परफॉर्मेंस भी बेहतर पाएंगें.
हेल्दी डाइट बढ़ा सकती है सेक्सुअल पावर
जी हां, आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों में ही माना गया है कि अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है.
4 फूड्स करें डाइट में शामिल
सेक्सुअल पावर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाली दवाइयों और सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करने से पहले नेचुरल चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए. यहां हमने स्लाइड्स में 4 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जो पुरुषों को ताकत और स्टेमिना से भर सकती हैं.
आंवला (Amla)
आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जिसकी वजह से पेनिस यानी प्राइवेट पार्ट तक ऑक्सीजन और पोषण सही तरह से पहुंचता है. इतना ही नहीं, आंवला शरीर में सेक्सुअल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को भी बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे लंबे समय तक एनर्जी और स्टेमिना बना रह सकता है.
त्रिफला (Triphala)
त्रिफला शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करता है. साथ ही डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. त्रिफला को डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे यौन स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है.
सफेद मूसली (Safed Musli)
आयुर्वेद में सफेद मूसली को नेचुरल वियाग्रा भी कहा जाता है. यह यौन शक्ति को बढ़ाने में सबसे असरदार जड़ी-बूटियों में गिनी जाती है. सफेद मसूली का सेवन करने से लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ सकती है. इतना ही नहीं, इसे शीघ्रपतन की समस्या में भी फायदेमंद माना गया है.
शतावरी (Shatavari)
यह एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो हार्मोनल बैलेंस बनाने में मदद कर सकती है. साथ ही पुरुषों की फर्टिलिटी और यौन शख्ति को भी मजबूत कर सकती है. इतना ही नहीं, यह शरीर में ठंडक बनाती जिसकी वजह से तनाव और थकान भी कम होती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.