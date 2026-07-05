40 की उम्र में भी चाहिए 25 जैसा निखार? रोज सुबह खाली पेट पिएं यह जूस, बढ़ाएगा कोलेजन और चमकाएगा चेहरा

Amla Juice Benefits: आजकल हर कोई लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है. इसके लिए लोग महंगे फेशियल, ब्यूटी ट्रीटमेंट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन अगर शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं है, तो बाहरी उत्पाद ज्यादा समय तक असर नहीं दिखा पाते. ऐसे में आंवला और पुदीना से तैयार यह नेचुरल जूस आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इस खास ड्रिंक के फायदे और इसे पीने का सही तरीका.