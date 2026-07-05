40 की उम्र में भी चाहिए 25 जैसा निखार? रोज सुबह खाली पेट पिएं यह जूस, बढ़ाएगा कोलेजन और चमकाएगा चेहरा
Amla Juice Benefits: आजकल हर कोई लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है. इसके लिए लोग महंगे फेशियल, ब्यूटी ट्रीटमेंट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन अगर शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं है, तो बाहरी उत्पाद ज्यादा समय तक असर नहीं दिखा पाते. ऐसे में आंवला और पुदीना से तैयार यह नेचुरल जूस आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इस खास ड्रिंक के फायदे और इसे पीने का सही तरीका.
क्यों बढ़ती उम्र में फीकी पड़ने लगती है त्वचा?
उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है. यही वजह है कि चेहरे पर बारीक रेखाएं, झुर्रियां, रूखापन और त्वचा का ढीलापन दिखाई देने लगता है. तनाव, गलत खानपान, कम पानी पीना और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी स्किन की चमक छीन लेती हैं. ऐसे में सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं होती, बल्कि शरीर को अंदर से पोषण देना भी जरूरी होता है. आंवला-पुदीना जूस इसी काम में मददगार साबित हो सकता है.
आंवला और पुदीना का कॉम्बिनेशन क्यों माना जाता है सुपरफूड?
आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन-C, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. वहीं पुदीना शरीर को ठंडक पहुंचाने, पाचन सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो यह शरीर को अंदर से साफ करने के साथ-साथ त्वचा की सेहत को भी बेहतर बनाने का काम करती हैं.
कोलेजन बढ़ाकर त्वचा को बनाता है टाइट
आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है. विटामिन-C शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. कोलेजन त्वचा को मजबूत, लचीला और जवां बनाए रखने में मदद करता है. नियमित रूप से आंवला-पुदीना जूस का सेवन करने से त्वचा की प्राकृतिक चमक बरकरार रखने में सहायता मिल सकती है और उम्र का असर धीरे-धीरे कम दिखाई दे सकता है.
झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में सहायक
झुर्रियां और फाइन लाइन्स बढ़ती उम्र की सबसे आम समस्याओं में से एक हैं. आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जो समय से पहले एजिंग का कारण बनते हैं. इसके नियमित सेवन से त्वचा की लोच बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जिससे चेहरा अधिक फ्रेश और यंग नजर आता है.
दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में मददगार
कई लोगों को मुंहासों के निशान, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की समस्या परेशान करती है. आंवला और पुदीना दोनों में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को साफ रखने और उसकी रंगत सुधारने में मदद कर सकते हैं. नियमित सेवन से स्किन टोन अधिक समान दिखाई दे सकती है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लौट सकता है.
शरीर और खून को करता है डिटॉक्स
अगर शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका असर सीधे चेहरे पर दिखाई देता है. मुंहासे, बेजान त्वचा और थकान जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं. पुदीना अपने डिटॉक्स गुणों के लिए जाना जाता है. यह शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा ज्यादा हेल्दी और चमकदार नजर आ सकती है.
बेहतर पाचन से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो
स्वस्थ पाचन का सीधा संबंध अच्छी त्वचा से होता है. जब पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है. आंवला और पुदीना दोनों पाचन सुधारने में मदद करते हैं. यही कारण है कि इस जूस को नियमित रूप से पीने वाले लोगों की त्वचा अधिक फ्रेश और हेल्दी दिखाई दे सकती है.