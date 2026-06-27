6 हिट फिल्में, जिनमें अमिताभ बच्चन के किरदार का एक ही नाम, क्या ‘विजय’ नाम से था एंग्री यंगमैन का किस्मत कनेक्शन?

यूं तो अमिताभ बच्चन के होने से ही फिल्म हिट हो जाती है, लेकिन जब उनकी फिल्मों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि कई फिल्मों में उन्होंने जो किरदार निभाया उसका एक ही नाम था. जी हां! अब तो आप भी जान गए होंगे हम बात कर रहे हैं ‘विजय’ नाम की. बिग बी की कई फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय है, खासतौर पर उन फिल्मों में जिसमें उन्होंने एंग्री यंगमैन की भूमिका निभाई है. बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 22 से अधिक फिल्मों में विजय नाम का किरदार निभाया है. यहां कुछ चुनिंदा फिल्मों के नाम बताये गए हैं, जिसमें उनके किरदार का नाम विजय है.