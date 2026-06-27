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6 हिट फिल्में, जिनमें अमिताभ बच्चन के किरदार का एक ही नाम, क्या ‘विजय’ नाम से था एंग्री यंगमैन का किस्मत कनेक्शन?

यूं तो अमिताभ बच्चन के होने से ही फिल्म हिट हो जाती है, लेकिन जब उनकी फिल्मों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि कई फिल्मों में उन्होंने जो किरदार निभाया उसका एक ही नाम था. जी हां! अब तो आप भी जान गए होंगे हम बात कर रहे हैं ‘विजय’ नाम की. बिग बी की कई फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय है, खासतौर पर उन फिल्मों में जिसमें उन्होंने एंग्री यंगमैन की भूमिका निभाई है. बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 22 से अधिक फिल्मों में विजय नाम का किरदार निभाया है. यहां कुछ चुनिंदा फिल्मों के नाम बताये गए हैं, जिसमें उनके किरदार का नाम विजय है.


By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 1:00:54 PM IST

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ज़ंजीर - Photo Gallery
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ज़ंजीर

1973 में आई इस सुपरहिट फिल्म में उन्होंने सख्त और ईमानदार इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें बॉलीवुड के "एंग्री यंगमैन" के रूप में स्थापित किया.

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दीवार

1975 में आई सुपरहिट फिल्म दीवार का डायलॉग तो आपको भी याद होगा जब अमिताभ बच्चन शशि कपूर से पूछते हैं कि "मेरे पास दौलत है, शोहरत है; तुम्हारे पास क्या है?" इस पर शशि कपूर कहते हैं, "मेरे पास मां है." इस फिल्म में बिग बी ने शशि कपूर के साथ विद्रोही और दुखद तस्कर विजय वर्मा की भूमिका निभाई थी.

डॉन - Photo Gallery
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डॉन

1978 में आई इस कल्ट क्लासिक फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने डॉन के अलावा विजय नाम के एक लड़के का भी किरदार निभाया, जो एक सीधा-सादा, निर्दोष व्यक्ति है जिसे पुलिस द्वारा अपराध के जाल में फंसा लिया जाता है.

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त्रिशूल

1978 में आई इस फिल्म में उन्होंने विजय कुमार नाम का किरदार निभाया, जो एक गुस्सैल युवक है और अपने नाजायज पिता से बदला लेना चाहता है.

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अग्निपथ

1990 में आई इस फिल्म में उन्होंने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया, जो बदला लेने की चाह रखने वाला एक साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था. इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

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झुंड

2022 में आई इस फिल्म में उन्होंने विजय बोराडे का किरदार निभाया है, जो एक सेवानिवृत्त खेल शिक्षक हैं और झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के लिए एक फुटबॉल टीम बनाते हैं. यह फिल्म वास्तविक जीवन के व्यक्ति विजय बारसे से प्रेरित है.

Tags:
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