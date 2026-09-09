Amitabh Bachachan: KBC के सेट पर ऐसा क्या सुन लेते हैं अमिताभ बच्चन? शो होस्ट करना हो जाता है मुश्किल

बिग बी ने KBC को लेकर क्या कहा?

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कुछ प्रतिभागी इतनी गंभीर निजी कहानियां लेकर आते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि शो के होस्ट के लिए भी अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे चैनल और होस्ट के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है. हालांकि, उन्होंने माना कि यह अनुभव उनके लिए दिल तोड़ने वाला रहा.