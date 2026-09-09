Amitabh Bachachan: KBC के सेट पर ऐसा क्या सुन लेते हैं अमिताभ बच्चन? शो होस्ट करना हो जाता है मुश्किल
Amitabh Bachchan KBC: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के जरिए सालों से दर्शकों से जुड़े हैं. लेकिन शो में आने वाले कुछ प्रतिभागी अपनी जिंदगी के ऐसे दर्दनाक किस्से लेकर पहुंचते हैं, जिन्हें सुनकर खुद बिग बी भावुक हो जाते हैं. हाल ही में अपने ब्लॉग में उन्होंने ऐसे ही अनुभव का जिक्र किया और कहा कि कुछ कहानियां इतनी गंभीर होती हैं कि भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है.
बिग बी ने KBC को लेकर क्या कहा?
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कुछ प्रतिभागी इतनी गंभीर निजी कहानियां लेकर आते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि शो के होस्ट के लिए भी अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे चैनल और होस्ट के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है. हालांकि, उन्होंने माना कि यह अनुभव उनके लिए दिल तोड़ने वाला रहा.
KBC को लेकर क्यों बढ़ी फैंस की उत्सुकता?
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में पूरी कहानी बताने से परहेज किया. उनकी इसी रहस्यमयी बात ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. आखिर ऐसा क्या हुआ था कि किसी प्रतिभागी की निजी कहानी ने अमिताभ बच्चन को इतना प्रभावित किया? बिग बी ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन उनकी बात से साफ है कि KBC के मंच पर आने वाली हर कहानी सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं होती.
KBC कैसे बना घर-घर का शो?
कौन बनेगा करोड़पति शो की शुरुआत भारत में ब्रिटिश क्विज शो Who Wants to be a Millionaire? के रूपांतरण के तौर पर हुई थी. अमिताभ बच्चन के लिए भी यह शो बेहद खास रहा, क्योंकि KBC उनका टेलीविजन डेब्यू था. शो की लोकप्रियता ने उनके करियर को नई दिशा दी और धीरे-धीरे यह सिर्फ एक क्विज शो नहीं रहा, बल्कि दर्शकों के लिए भावनाओं और उम्मीदों से जुड़ा मंच बन गया.
सिर्फ सवाल नहीं, जिंदगी की कहानियां भी
KBC में कंटेस्टेंट करोड़ों रुपये जीतने के सपने के साथ आते हैं, लेकिन अपने साथ जिंदगी के संघर्षों की कहानियां भी लेकर आते हैं. किसी की आर्थिक मुश्किलें, किसी का परिवार, किसी का संघर्ष और किसी की अधूरी इच्छा इन कहानियों को सुनाते हुए कई प्रतिभागी भावुक हो जाते हैं. ऐसे पलों में अमिताभ बच्चन की बातचीत और संवेदनशील अंदाज भी शो का अहम हिस्सा बन जाता है.
KBC में अमिताभ बच्चन का मशहूर अंदाज
KBC की पहचान सिर्फ उसके सवालों और इनाम की रकम से नहीं है. अमिताभ बच्चन का अंदाज भी शो की सबसे बड़ी खासियतों में शामिल है. 'लॉक किया जाए' जैसे उनके मशहूर डायलॉग ने शो को अलग पहचान दी. सालों से दर्शक उनके सवाल पूछने, कंटेस्टेंट से बातचीत करने और मुश्किल पलों में उन्हें संभालने के अंदाज को पसंद करते आए हैं.
वर्कफ्रंट पर भी एक्टिव हैं बिग बी
अमिताभ बच्चन लगातार फिल्मों में भी सक्रिय हैं. वह नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आएंगे, जिसमें प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में हैं. इससे पहले साल 2025 में वह फिल्म 120 बहादुर में दिखाई दिए थे. उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ बच्चन फिल्मों और KBC दोनों के जरिए दर्शकों से लगातार जुड़े हुए हैं.