अमिताभ और रेखा के ये गाने आज भी हैं युवाओं की पसंद, बनते हैं पार्टियों की शान, एक तो हर होली लुभाता है मन

Amitabh Bachchan and Rekha Songs: बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी प्रेम कहानियां हुई हैं, जो एक समय पर काफी चर्चा में रही हैं लेकिन वक्त के साथ-साथ उनकी कहानियां अधूरी रह गईं. ऐसी ही एक कहानी है रेखा और अमिताभ बच्चन की. दोनों की प्रेम कहानी काफी चर्चित रही लेकिन अधूरी रह गई. हालांकि दोनों ने काफी समय तक साथ में काम किया है और दोनों का काम लोगों को काफी पसंद भी आता है. आज भी रेखा और अमिताभ बच्चन के गाने और फिल्में लोग बडे ही प्यार से देखते हैं. दोनों के गाने आज की पीढ़ी भी बड़े चाव से सुनती है. यहां हम आपको उनके पांच सदाबहार गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमेशा लोगों को पसंद आता है.