83 की उम्र में भी सुपरफिट हैं अमिताभ बच्चन, जानिए क्या है उनकी एनर्जी का राज, जानिए क्या है उनकी एनर्जी का राज
83 की उम्र में भी फिट हैं अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 83 साल की उम्र में भी लगातार एक्टिंग, होस्टिंग और काम में सक्रिय हैं. उनकी एनर्जी और फिटनेस देखकर युवा कलाकार भी हैरान रह जाते हैं. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बिग बी इतनी उम्र में खुद को इतना स्वस्थ कैसे रखते हैं.
आयुष मंत्रालय ने शेयर किया वीडियो
आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अमिताभ बच्चन का एक पुराना वीडियो शेयर किया. यह वीडियो लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साझा किया गया, जिसमें बिग बी अपनी फिटनेस का राज बताते नजर आए.
योग को बताया हेल्दी लाइफ का सीक्रेट
वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वह रोजाना योग करते हैं और यही उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा राज है. उनके अनुसार योग ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है.
“मैं रोज योग करता हूं”
वीडियो में बिग बी साफ कहते नजर आए कि नियमित योग करने से जीवन बेहतर और संतुलित बनता है. उन्होंने अपने फैंस को भी रोज योग करने की सलाह दी और कहा कि इससे व्यक्ति पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ जीवन जी सकता है.
सही मार्गदर्शन में करें योग
अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि योग हमेशा सही मार्गदर्शन और विशेषज्ञ की सलाह के साथ करना चाहिए. गलत तरीके से योग करने पर शरीर को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए शुरुआत में एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है.
कब मनाया जाता है योग दिवस?
हर साल 21 जून को दुनियाभर में International Day of Yoga मनाया जाता है. आयुष मंत्रालय लगातार योग गुरुओं, डॉक्टरों और मशहूर हस्तियों के जरिए लोगों को योग के प्रति जागरूक करता रहा है.
योग से मिलते हैं कई बड़े फायदे
योग केवल शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं है. नियमित योग करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में दिनभर ऊर्जा बनी रहती है.
हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है योग
योग बच्चों, युवाओं, वयस्कों और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है. अच्छी नींद, बेहतर मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवन के लिए रोजाना कुछ समय योग को देना बेहद जरूरी माना जाता है.