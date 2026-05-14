83 की उम्र में भी सुपरफिट हैं अमिताभ बच्चन, जानिए क्या है उनकी एनर्जी का राज, जानिए क्या है उनकी एनर्जी का राज

Amitabh Bachchan fitness secret: 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जिस ऊर्जा और फिटनेस के साथ काम कर रहे हैं, वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. लगातार एक्टिंग और होस्टिंग में सक्रिय बिग बी की सेहत का राज अब सामने आया है. आयुष मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए रोज योग करते हैं.