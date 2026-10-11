वॉयस नैरेटर के रूप में शुरू किया करियर, कभी इंडस्ट्री ने नकारा; आज बॉलीवुड की दुनिया के हैं महानायक, बिग बी के बारे में 5 रोचक बातें
Amitabh Bachchan Birthday: बॉलीवुड की दुनिया के महानायक यानी अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 84 बरस के हो गए. जिस अभिनेता को कभी इंडस्ट्री ने नकार दिया, आज वही सिनेमाई दुनिया में राज कर रहा है. बिग बी की जिंदगी के सिर्फ कुछ किस्से ही नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा है. आज इस खास अवसर पर हम आपको बिग बी की जिंदगी से जुड़ी की कुछ खास बातें बताएंगे. तो चलिए जानते हैं.
अमिताभ नहीं बिग का नाम होता इंकलाब
अमिताभ बच्चन का नाम पहले ‘इंकलाब’ रखने के बारे में सोचा गया था. उनके माता-पिता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुए ‘इंकलाब जिंदाबाद’ नारे से प्रेरित थे. हालांकि, बाद में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम अमिताभ रखा, जिसका अर्थ है ‘अनंत प्रकाश’.
आवाज की वजह से हुए रिजेक्ट फिर ऐसे शुरू हुआ करियर
बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था. उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ उस काम के लिए सही नहीं है. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. बाद में, 1977 में सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी उनकी आवाज सुनाई दी.
पायलट बनने का था सपना
बॉलीवुड में आने से पहले अमिताभ बच्चन का सपना भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पायलट बनने का था. उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचा था. हालांकि, उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ और आगे चलकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.
दोनों हाथों से लिखने का है हुनर
अमिताभ बच्चन की एक खासियत यह भी है कि वह दोनों हाथों से लिख सकते हैं. उन्होंने एक बार KBC में बताया था कि उनके पिता ने उन्हें दाहिने हाथ से लिखना सिखाया था, लेकिन बाद में उन्होंने बाएं हाथ से लिखना भी सीख लिया.
300 रुपये मिली थी पहली सैलरी
अमिताभ बच्चन की पहली सैलरी 300 रुपये थी. संघर्ष के दिनों में अभिनेता महमूद ने उनकी मदद की और उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी. अमिताभ ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से बतौर अभिनेता डेब्यू किया था. फिल्म जंजीर से बड़ी सफलता मिलने से पहले उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप रही थीं.
कई डबल और ट्रिपल रोल किए
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई फिल्मों में डबल रोल निभाए हैं. वहीं, फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था, यानी एक ही फिल्म में तीन अलग-अलग किरदार निभाए थे.