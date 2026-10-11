वॉयस नैरेटर के रूप में शुरू किया करियर, कभी इंडस्ट्री ने नकारा; आज बॉलीवुड की दुनिया के हैं महानायक, बिग बी के बारे में 5 रोचक बातें

Amitabh Bachchan Birthday: बॉलीवुड की दुनिया के महानायक यानी अमिताभ बच्चन आज 11 अक्टूबर को 84 बरस के हो गए. जिस अभिनेता को कभी इंडस्ट्री ने नकार दिया, आज वही सिनेमाई दुनिया में राज कर रहा है. बिग बी की जिंदगी के सिर्फ कुछ किस्से ही नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा है. आज इस खास अवसर पर हम आपको बिग बी की जिंदगी से जुड़ी की कुछ खास बातें बताएंगे. तो चलिए जानते हैं.