‘शोले’ से लेकर ‘अमर अकबर एंथनी’ तक, अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में, जिन्होंने उन्हें बनाया बॉलीवुड की दुनिया का महानायक
Amitabh Bachchan Movies: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने पांच दशक के लंबे करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. आज 11 अक्टूबर को बिग बी का 84वां जन्मदिन हैं. इस खास मौके पर हम आपको एक्टर की 5 फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने उन्हें महानायक बना दिया है. जानिए उन फिल्मों के नाम.
शहंशाह
साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म 'शहंशाह' में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था. एक में वह डरपोक पुलिसवालें रहते हैं. वहीं दूसरे रोल में बिग बी क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं. इस फिल्म का निर्देशन टिन्नू आनंद ने किया था.
अमर अकबर एंथनी
साल 1977 में रिलीज हुई यह कॉमेडी-एक्शन मूवी तीन भाइयों की कहानी है जो बचपन में अलग हो जाते हैं और अलग-अलग धर्मों में पले-बढ़े हैं. फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना अहम भूमिका में थे.
मर्द
1985 में रिलीज हुई मर्द एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है. मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और दारा सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.
शोले
साल 1975 में बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल शोले में अमिताभ बच्चन ने जय और धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था. कहानी दो दोस्तों की है, जिन्हें खतरनाक डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है.
दीवार
साल 1975 में फिल्म 'दीवार' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय का किरदार निभाया था, जो एक मजदूर से अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है. इसकी वजह से उसका अपने ईमानदार पुलिस अधिकारी भाई रवि (शशि कपूर) से टकराव होता है. इस फिल्म ने अमिताभ को बॉलीवुड के ‘एंग्री यंग मैन’ के रूप में पहचान दिलाई.