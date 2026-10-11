‘शोले’ से लेकर ‘अमर अकबर एंथनी’ तक, अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में, जिन्होंने उन्हें बनाया बॉलीवुड की दुनिया का महानायक

दीवार

साल 1975 में फिल्म 'दीवार' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय का किरदार निभाया था, जो एक मजदूर से अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है. इसकी वजह से उसका अपने ईमानदार पुलिस अधिकारी भाई रवि (शशि कपूर) से टकराव होता है. इस फिल्म ने अमिताभ को बॉलीवुड के ‘एंग्री यंग मैन’ के रूप में पहचान दिलाई.