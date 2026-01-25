‘बॉर्डर 2’ ही नहीं, इस गणतंत्र दिवस पर देखें देशभक्ति से भरी ये फिल्में; दिल में हाई हो जाएगा देशभक्ति का जज्बा

Patriotic Movies: सनी देओल को फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. पिछले दो दिनों से फिल्म ने सिनेमाघरों में धमाल मचाया हुआ है. इस समय देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का क्रेज दर्शकों के बीच खूब देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज करना मेकर्स की बेहद कमाल की योजना थी. इसी कारण लोग फिल्म से काफी ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद हर कोई अपने घर बैठे-बैठ देशभक्ति वाली फिल्में देखना पसंद करता है. अगर आप भी इस दिन को खास बनाने के लिए इसी तरह की फिल्में खोज रहे हैं, जो हम आपके के लिए बेस्ट ऑप्शन खोज कर ले आए हैं. यहां देखें लिस्ट