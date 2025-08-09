America से India में क्या आता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

हमारे किचन और फ्रिज में कई बार ऐसे फल और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिनका स्वाद और पोषण हमें भाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कई चीजें भारत में नहीं उगतीं? खासकर अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स का भारतीय बाजार में काफी दबदबा है। बादाम, अखरोट, पिस्ता और सेब – ये सभी न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। भारत में इनकी खपत इतनी अधिक है कि इन्हें बड़ी मात्रा में अमेरिका से आयात किया जाता है।