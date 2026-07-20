ग्रेस केली से लेकर रोसारियो डॉसन तक…अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

केरी वॉशिंगटन

जब कैरी वॉशिंगटन ने 'स्कैंडल' में ओलिविया पोप का किरदार निभाया तो उनके खास तरह से सिलवाए गए कोट और न्यूट्रल रंग की ड्रेस की चर्चा उतनी ही हुई जितनी शो की कहानी की. हालांकि, लोगों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उनका अपना स्टाइल भी वैसा ही शानदार था. उनकी बड़ी-बड़ी भावपूर्ण आंखें और प्यारी सी मुस्कान उन्हें एक ऐसी आत्मीयता देती है जो भारी-भरकम स्टाइलिंग के बिना भी बनी रहती है.