ग्रेस केली से लेकर रोसारियो डॉसन तक…अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos
American Beautiful Women: अगर पूछा जाए कि आपको दुनिया का कौन सा देश बेहतर लगता है तो तुरंत आपके मुंह से अमेरिका का नाम निकल जाएगा. अमेरिका की एक-एक चीज लोगों को पसंद आती है. ऐसे में आज हम आपको अमेरिका की 8 खूबसूरत महिलाओं के बारे में बताएंगे.
ग्रेस केली
ग्रेस केली अपने आप में अलग पहचान रखती है. जो अपने साफ-सुथरे लुक, हल्के वेवी सुनहरे बाल और बिना किसी दिखावे वाले कपड़े के लिए जानी जाती है. फ़िलाडेल्फ़िया में जन्मी इस एक्ट्रेस ने 1956 में मोनाको की राजकुमारी बनने के लिए हॉलीवुड छोड़ने से पहले ही एक एकेडमी अवॉर्ड जीत लिया था.
मिशेल फाइफर
मिशेल फाइफर ने कई यादगार कॉस्ट्यूम पहने हैं, लेकिन उनका चेहरा ही सबसे ज्यादा असरदार है. उनकी हल्की रंग की आंखें और नजाकत भरे नैन-नक्श रोल के हिसाब से कभी कूल तो कभी मिलनसार लग सकते हैं; इसी वजह से दशकों से उनकी इमेज दिलचस्प बनी हुई है. अपने शानदार फिल्मी करियर के अलावा भी जब से उन्होंने पहली बार स्क्रीन पर कदम रखा है, उनके खास लुक ने दर्शकों को हमेशा प्रभावित किया है.
वैनेसा विलियम्स
वनेसा विलियम्स ने ब्यूटी पेजेंट, पॉप म्यूजिक, ब्रॉडवे और टेलीविजन के बीच बिना अपना स्टाइल खोए आसानी से काम किया है. उन्होंने गहरे रंगों वाले गाउन और हल्के हाइलाइट वाले मेकअप से लेकर हर तरह के लुक अपनाए हैं और वे शार्प बिजनेस सूट में भी उतनी ही शानदार लगती हैं. उन्होंने दर्शकों को सालों तक शानदार डिज़ाइनर लुक्स दिखाए हैं जिनकी तारीफ़ की जाती रही है.
लूसी लियू
लूसी लियू से बेहतर सदाबहार खूबसूरती का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दशकों से रेड कार्पेट पर रहने के बावजूद उनकी उम्र में जरा भी बदलाव नहीं आया है. साथ ही एक डायरेक्टर और विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर लियू का काम उनके करियर में एक नया आयाम जोड़ता है, जो महज उनके लुक्स से कहीं ज्यादा पर टिका है.
अलिया
अलिया असल में 1990 के दशक के आखिर के स्टाइल की पहचान थीं. उन्होंने ओवरसाइज़्ड स्ट्रीटवियर, डार्क सनग्लासेस और शानदार इवनिंग लुक्स के कॉम्बिनेशन से यह स्टाइल बनाया था. उनके एक तरफ किए हुए बाल, शांत अंदाज और हल्का मेकअप उनकी मौत के इतने सालों बाद भी आज भी ब्यूटी और फैशन की दुनिया को प्रभावित करते हैं.
गैब्रिएल यूनियन
गैब्रिएल यूनियन की चमकती त्वचा और प्यारी मुस्कान ने उन्हें स्क्रीन पर आते ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया. 2000 के दशक की आरामदायक फिल्मों के अलावा भी उन्होंने बाद में शानदार गाउन, चोटियों, कर्ल्स और छोटे, स्लीक हेयरस्टाइल के साथ रेड कार्पेट पर सबका ध्यान खींचा. यूनियन की नए-नए लुक आजमाने की इच्छा उनके लुक को मॉडर्न बनाए रखती है और साथ ही यह उनकी नैचुरल सुंदरता से अलग भी नहीं लगता.
केरी वॉशिंगटन
जब कैरी वॉशिंगटन ने 'स्कैंडल' में ओलिविया पोप का किरदार निभाया तो उनके खास तरह से सिलवाए गए कोट और न्यूट्रल रंग की ड्रेस की चर्चा उतनी ही हुई जितनी शो की कहानी की. हालांकि, लोगों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उनका अपना स्टाइल भी वैसा ही शानदार था. उनकी बड़ी-बड़ी भावपूर्ण आंखें और प्यारी सी मुस्कान उन्हें एक ऐसी आत्मीयता देती है जो भारी-भरकम स्टाइलिंग के बिना भी बनी रहती है.
रोसारियो डॉसन
रोसारियो डॉसन का चेहरा ऐसा है जो बहुत हल्के मेकअप और ज़्यादा ड्रमैटिक स्टाइलिंग दोनों पर ही बहुत अच्छा लगता है और इतनी खूबसूरती से दोनों तरह के लुक को अपनाना आसान नहीं है. 'किड्स' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद से ही डॉसन ने अपनी एक ऐसी सहज और आकर्षक खूबसूरती बनाए रखी है जो आजकल ज्यादातर सेलिब्रिटीज में दिखने वाले एक जैसे घिसे-पिटे लुक्स पर निर्भर नहीं करती.