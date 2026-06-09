Ameesha Patel Affairs: 4 शादीशुदा मर्दों के साथ रहा अफेयर, लिव-इन-रिलेशनशिप में भी रह चुकी अमीषा; लव लाइफ जान हो जाएंगे शॉक्ड
Ameesha Patel Affair: अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में ‘कहो ना… प्यार है’ से ज़बरदस्त शुरुआत की थी. साल 2000 में आई इस फ़िल्म की सफलता के बाद, उन्होंने ‘गदर: एक प्रेम कथा’, ‘ज़मीर: द फ़ायर विदिन’ और ‘ये है जलवा’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया. हालाँकि, अमीषा अपनी फ़िल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रही हैं. और ५१ साल की उम्र में वो फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि बिज़नेसमैन निर्वाण बिड़ला के साथ उनके रोमांस की अफ़वाहें पिछले 2 साल से उड़ रही हैं. आइए, अमीषा के उन चार पुराने रिश्तों पर नज़र डालते हैं जो काफ़ी विवादित रहे क्योंकि वो शादीशुदा मर्दों के साथ थे.
शादीशुदा मर्दों को कर चुकी डेट
अमीषा पटेल की लव लाइफ़ काफ़ी उतार-चढ़ाव भरी रही है. उन्होंने कम से कम चार शादीशुदा पुरुषों को डेट किया है.
विक्रम भट्ट के साथ अमीषा पटेल
उनका पहला रिश्ता जिसने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरीं, वो शादीशुदा डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ था, जो उनसे आठ साल बड़े थे. कहा जाता है कि उनका अफ़ेयर पाँच साल तक चला, लेकिन आख़िरकार उन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया. बाद में, एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने माना कि विक्रम को डेट करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी.
बिज़नेसमैन कनव पुरी
कहा जाता है कि लंदन में रहने वाले बिज़नेसमैन कनव पुरी के साथ अमीषा पटेल का रिश्ता 2008 में शुरू हुआ था. हालाँकि, दो साल बाद दोनों ने अलग होने का फ़ैसला किया क्योंकि अमीषा ने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने का फ़ैसला किया था.
नेस वाडिया और अमीषा
बाद में, अमीषा का नाम बिज़नेसमैन और IPL टीम के मालिक नेस वाडिया के साथ जुड़ा. कहा जाता है कि नेस को टीनएज के दिनों से ही एक्ट्रेस पर क्रश था, और जब वे बॉम्बे के एक जिम में मिले, तो उनके बीच प्यार पनपा. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अक्सर एक-दूसरे को चिट्ठियाँ भेजते थे और नेस ने अमीषा को कई तोहफ़े भी भेजे थे.
बिज़नेस पार्टनर के साथ अफेयर
कहा जाता है कि अमीषा पटेल का प्रोड्यूसर और बिज़नेस पार्टनर कुणाल घूमर के साथ कुछ समय के लिए रिश्ता था. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि अमीषा अपने उस समय के बॉयफ्रेंड कुणाल और उनकी पत्नी शामली के साथ एक ही घर में रहती थीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने कभी भी इन दावों पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा और न ही प्रोड्यूसर के साथ अपने रिश्ते पर कोई टिप्पणी की.
अमीषा पटेल और निर्वाण पटेल
अमीषा, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिजनेसमैन निर्वाण बिड़ला के साथ कुछ करीबी तस्वीरें शेयर कीं थीं. तस्वीरों में वो निर्वाण की बाहों में नजर आ रही थीं, जिससे उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी चर्चा होने लगी. तस्वीर में अमीषा न सिर्फ निर्वाण की गोद में बैठी थीं, बल्कि दोनों ने काले रंग के मैचिंग कपड़े भी पहने हुए थे. अमीषा ने पोस्ट के साथ एक कैप्शन भी लिखा, जिससे पता चला कि वो दुबई में थे.