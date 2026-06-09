Ameesha Patel Affairs: 4 शादीशुदा मर्दों के साथ रहा अफेयर, लिव-इन-रिलेशनशिप में भी रह चुकी अमीषा; लव लाइफ जान हो जाएंगे शॉक्ड

Ameesha Patel Affair: अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में ‘कहो ना… प्यार है’ से ज़बरदस्त शुरुआत की थी. साल 2000 में आई इस फ़िल्म की सफलता के बाद, उन्होंने ‘गदर: एक प्रेम कथा’, ‘ज़मीर: द फ़ायर विदिन’ और ‘ये है जलवा’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया. हालाँकि, अमीषा अपनी फ़िल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रही हैं. और ५१ साल की उम्र में वो फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि बिज़नेसमैन निर्वाण बिड़ला के साथ उनके रोमांस की अफ़वाहें पिछले 2 साल से उड़ रही हैं. आइए, अमीषा के उन चार पुराने रिश्तों पर नज़र डालते हैं जो काफ़ी विवादित रहे क्योंकि वो शादीशुदा मर्दों के साथ थे.