शादीशुदा डायरेक्टर से लगाया दिल, करियर बर्बाद! 50 की उम्र में भी कुंवारी है ये हसीना; अब सच्चे प्यार के लिए तरस रही एक्ट्रेस

Ameesha Patel Love Life: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें अपनी से ज्यादा उम्र या फिर शादीशुदा लोगों से प्यार हो गया. इनमें से कई लोगों ने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन कई लोगों की किस्मत उन्हें सात फेरे तक नहीं ले जा पाई. एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने शादीशुदा डायरेक्टर से दिल लगा लिया. हालांकि, दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. यहां तक कि एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है. वह 50 साल की हो गई हैं.