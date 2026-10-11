एक से बढ़कर एक Look, बेशकीमती जूलरी और रॉयल स्टाइल… स्वदेश इवेंट में Ambani Ladies ने लूट ली लाइमलाइट!
जब भी अंबानी परिवार की महिलाएं किसी इवेंट में कदम रखती हैं, तो पूरी फैशन इंडस्ट्री की निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं. बात चाहे रॉयल गाउन की हो, खानदानी और एंटीक जूलरी की या फिर हर किसी को ज़ूम-इन करने पर मजबूर कर देने वाले गॉर्जियस लुक्स की—अंबानी लेडीज़ हर बार फैशन गोल्स सेट करना बखूबी जानती हैं. मुंबई में ‘स्वदेश’ (Swadesh) के पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान राधिका मर्चेंट, ईशा अंबानी, नीता अंबानी और श्लोका मेहता ने एक बार फिर अपने सुपर-स्टनिंग एथनिक अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. एंटीक-गोल्ड के रॉयल टच से लेकर रंगों के एक शानदार कैलिडोस्कोप तक, इन चारों दीवाज के लुक्स ने यह साबित कर दिया कि फेस्टिव और वेडिंग फैशन में इनका कोई मुकाबला नहीं है. आइए एक-एक करके नजर डालते हैं अंबानी परिवार की इन खूबसूरत महिलाओं के लेटेस्ट और बेहद ग्लैमरस फैशन आउटिंग्स पर.
1. राधिका मर्चेंट: एंटीक गोल्ड का मॉडर्न और क्लासी टच
राधिका मर्चेंट ने एंटीक गोल्ड कलर के इस स्ट्रैपलेस, कॉर्सेट-स्टाइल ब्लाउज में अपने मॉडर्न और एथनिक स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन दिखाया है. उनके इस स्कर्ट और ब्लाउज सेट पर की गई बारीक गोल्ड एम्ब्रायडरी इसे बेहद रॉयल लुक देती है. अपने इस मेटैलिक आउटफिट के साथ उन्होंने ऑलिव, डस्टी पिंक और गोल्ड शेड वाला खूबसूरत दुपट्टा कैरी किया, जो पूरे लुक में एक परफेक्ट कलर कंट्रास्ट ऐड कर रहा है. इसके साथ स्टेटमेंट चोकर, मैचिंग इयररिंग्स और एक क्लासी गोल्ड क्लच ने उनके इस लुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया. स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ राधिका का यह एंटीक-गोल्ड लुक बेहद ग्रेसफुल लग रहा था.
2. ईशा अंबानी: मैक्सीमलिज्म और रॉयल एथ्रोपोलॉजी का जादू
फैशन में बोल्ड और मैक्सीमलिस्ट अप्रोच अपनाने वाली ईशा अंबानी ने इस इवेंट में गोल्ड, ग्रीन, ब्लू और रेड मोटिफ्स वाला एक हैवीली एम्ब्रायडर्ड फिटेड ब्लाउज और स्कर्ट सेट पहना. उनके इस आउटफिट की जटिल कारीगरी किसी टेपेस्ट्री जैसी खूबसूरत लग रही थी, जबकि डीप नेकलाइन और स्ट्रक्चर्ड शोल्डर इस सिल्हूट को और भी ज्यादा शार्प बना रहे थे. अपने इस लुक को और भी ग्रैंड बनाने के लिए ईशा ने कलरफुल स्टोन वाला लेयर्ड स्टेटमेंट नेकलेस, ओवरसाइज्ड झुमके और बालों में गजरे की जगह फ्लोरल एक्सेंट्स कैरी किए. उनकी डिफाइंड आइज और छोटी सी बिंदी ने इस फुल-ऑन फेस्टिव लुक में चार चांद लगा दिए.
3. नीता अंबानी: रानी पिंक सिल्क साड़ी का एवरग्रीन ग्रेस
नीता अंबानी ने इस खास मौके पर एक क्लासिक रानी-पिंक सिल्क साड़ी चुनी, जिस पर खूबसूरत गोल्ड मोटिफ्स और एक चौड़ा एम्बेलिश्ड बॉर्डर बना हुआ था. इस सिल्क साड़ी की रिचनेस और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप देखते ही बनती थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना जिस पर नेकलाइन और स्लीव्स पर डेंस गोल्ड एम्ब्रायडरी की गई थी. अपने इस लुक को और भी शानदार बनाने के लिए उन्होंने लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट इयररिंग्स और ट्रेडिशनल बैंगल्स कैरी कीं. उनकी मिनिमल मेकअप, रोज लिप्स, छोटी सी बिंदी और सफेद फूलों से सजा नीट बन वाला हेयरस्टाइल उनके इस क्लासिक इंडियन लुक को हमेशा की तरह हिट बना रहा था.
4. श्लोका मेहता: टेक्नीकलर और वाइब्रेंट पैटर्न्स का कमाल
श्लोका मेहता ने इस फैशन आउटिंग में ऑरेंज, पिंक, टर्कोइज, ग्रीन और ब्लू जैसे वाइब्रेंट रंगों के साथ एक खूबसूरत टेक्नीकलर मोमेंट क्रिएट किया. उनके इस आउटफिट पर बने जियोमेट्रिक पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स मोटिफ्स एक बेहद खूबसूरत और आई-कैचिंग कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट दे रहे थे. प्लंजिंग नेकलाइन और डिफाइंड शोल्डर्स वाले फिटेड टॉप के साथ उन्होंने एक वॉल्यूमिनस, प्लीटेड स्कर्ट कैरी की, जो उनके इस लुक को एक जबरदस्त ड्रामा और मूवमेंट दे रही थी. श्लोका ने इस कलरफुल आउटफिट के साथ ग्रीन स्टेटमेंट चोकर और मैचिंग इयररिंग्स पहने और अपने बालों को एक हाई पोनीटेल में बांधकर इस पूरे लुक को परफेक्ट फिनिशिंग टच दिया.