एक से बढ़कर एक Look, बेशकीमती जूलरी और रॉयल स्टाइल… स्वदेश इवेंट में Ambani Ladies ने लूट ली लाइमलाइट!

जब भी अंबानी परिवार की महिलाएं किसी इवेंट में कदम रखती हैं, तो पूरी फैशन इंडस्ट्री की निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं. बात चाहे रॉयल गाउन की हो, खानदानी और एंटीक जूलरी की या फिर हर किसी को ज़ूम-इन करने पर मजबूर कर देने वाले गॉर्जियस लुक्स की—अंबानी लेडीज़ हर बार फैशन गोल्स सेट करना बखूबी जानती हैं. मुंबई में ‘स्वदेश’ (Swadesh) के पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान राधिका मर्चेंट, ईशा अंबानी, नीता अंबानी और श्लोका मेहता ने एक बार फिर अपने सुपर-स्टनिंग एथनिक अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. एंटीक-गोल्ड के रॉयल टच से लेकर रंगों के एक शानदार कैलिडोस्कोप तक, इन चारों दीवाज के लुक्स ने यह साबित कर दिया कि फेस्टिव और वेडिंग फैशन में इनका कोई मुकाबला नहीं है. आइए एक-एक करके नजर डालते हैं अंबानी परिवार की इन खूबसूरत महिलाओं के लेटेस्ट और बेहद ग्लैमरस फैशन आउटिंग्स पर.