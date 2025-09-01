  • Home>
  • Amazon Prime की टॉप 6 फैमिली फिल्में, जो आपके दिल को छू जाएंगी

Amazon Prime की टॉप 6 फैमिली फिल्में, जो आपके दिल को छू जाएंगी

क्या आपको भी अपनी फैमिली के साथ मूवीज देखना और टाइम स्पेंड करना पसंद है? लेकिन समझ नहीं आता कौन-सी मूवी देखनी चाहिए और कौन-सी सही होगी? तो चलिए जानते हैं कुछ खास मूवीज के बारे में जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देख सकते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: September 1, 2025 11:28:57 IST
Kapoor and Sons - Photo Gallery
1/7

कपूर एंड संस (Kapoor and Sons)

यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें फवाद खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। यह एक फैमिली पर आधारित स्टोरी है जिसमें दिखाया जाता है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है।

Bawaal - Photo Gallery
2/7

बवाल (Bawaal)

यह मूवी एक वैवाहिक जीवन पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि एक हाई स्कूल टीचर और उसकी वाइफ घूमने जाते हैं और वहाँ जाकर एक-दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। इस मूवी में वरुण धवन और जान्हवी कपूर ने लीड रोल निभाया है।

Sardar Ka Grandson - Photo Gallery
3/7

सरदार का ग्रैडसन (Sardar Ka Grandson)

इस मूवी में अर्जुन कपूर और नीना गुप्ता ने लीड रोल प्ले किया है। यह मूवी 2021 में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं।

Piku - Photo Gallery
4/7

पिकू (Piku)

इस मूवी में एक बूढ़े पिता की कहानी दिखाई जाती है। इसमें दीपिका पादुकोण, इरफान खान और अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया है। यह मूवी कॉन्स्टिपेशन पर आधारित है, लेकिन इसमें रिश्तों की बहुत खूबसूरत झलक है।

Shershaah - Photo Gallery
5/7

शेरशाह (Shershaah)

यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने लीड रोल प्ले किया है। इसे आप अपने पैरेंट्स के साथ देख सकते हैं। यह मूवी देशभक्ति पर आधारित है।

Chhichhore - Photo Gallery
6/7

छिछोरे (Chhichhore)

इस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल निभाया है। यह मूवी एक पिता और बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है। यह आत्म-सम्मान और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है, उस पर आधारित है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

