इश्क ऐसा कि धर्म भी नहीं बनी बाधा, शादी से पहले बॉयफ्रेंड संग लिव-इन में रह रही हैं एक्ट्रेस; जल्द कर सकती हैं शादी!

लिव-इन में रहने के पीछे की बताई वजह

हाल ही में जैस्मिन भसीन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अली गोनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'हम कुछ समय के लिए रिश्ते में थे, और अब एक साल से ज़्यादा समय से साथ रह रहे हैं. हमने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इससे हमें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और अपनी सहजता का पता लगाने का मौका मिला. अपने रिश्ते, तालमेल और आकर्षण पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है.'