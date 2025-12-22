Alta: अविवाहित लड़कियां आलता लगाते समय एड़ियां क्यों नहीं मिलातीं? जानें इसके पीछे का रहस्य

Alta

हिंदू धर्म में आलता सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है. इसे सुहागिन महिलाएं सोलाह श्रृंगार के रूप में लगाती हैं. खासकर व्रत, त्योहार, शागी और धार्मिक अनुष्ठानों से पहले महिलाएं आलता लगाती है. आलता सौंदर्य बढ़ाने, नारीत्व का उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए भी लगाया जाता है.