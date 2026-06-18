आलिया-शरवरी ही नहीं, इन हसीनाओं ने भी थामी तलवार और बंदूक; बड़े पर्दे पर दुश्मनों के छुड़ाए छक्के

Bollywood Actresses In Action Role: हाल ही में ‘अल्फा’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ का एक्शन अवतार देखने को मिला. इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक्शन करते देखा गया. इन हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग से बताया कि सिर्फ हीरो ही नहीं, बल्कि हीरोइन भी फिल्मों में युद्ध कर सकती हैं.