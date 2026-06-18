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आलिया-शरवरी ही नहीं, इन हसीनाओं ने भी थामी तलवार और बंदूक; बड़े पर्दे पर दुश्मनों के छुड़ाए छक्के

Bollywood Actresses In Action Role: हाल ही में ‘अल्फा’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ का एक्शन अवतार देखने को मिला. इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक्शन करते देखा गया. इन हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग से बताया कि सिर्फ हीरो ही नहीं, बल्कि हीरोइन भी फिल्मों में युद्ध कर सकती हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 18, 2026 2:40:32 PM IST

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कैटरीना कैफ

साल 2017 में फिल्म 'टाइगर जिंदा है' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थीं. एक्ट्रेस ने फिल्म में पाकिस्तानी एजेंट की भूमिका निभाई थी, जिनका एक्शन अवतार दर्शकों को काफी रास आया था.

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प्रियंका चोपड़ा

साल 2008 में अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म 'द्रोणा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने सोनिया की भूमिका निभाई थी, जिन्हें फुल एक्शन मोड में देखा गया था. प्रियंका चोपड़ा ने अपनी भूमिका से लोगों की खूब तारीफें बटोरी थीं.

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रानी मुखर्जी

अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने फिल्म 'मर्दानी' में एक निडर पुलिस अधिकारी का किरदार निभाना था. उनके दमदार अभिनय और यथार्थवादी एक्शन सीन्स ने पर्दे पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति दर्शायी थी. 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया था.

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सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म 'अकीरा' में जबरदस्त भूमिका निभाई थी. फिल्म में दिखाया जाता है कि अकीरा (सोनाक्षी सिन्हा) छोटे शहर से मुंबई जाती है और एक कॉलेज में दाख़िला लेती है. वह चार अनजाने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का निशाना बनती है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ती है.

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दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जो किसी भी रोल में खुद को ढाल लेती हैं. शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'पठान' में उनके एक्शन से भरपूर अवतार का एक बेहतरीन उदाहरण है. फिल्म में एक्ट्रेस ने जान डाल दी थी. यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी.

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तापसी पन्नू

साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'बेबी' में तापसी पन्नू के साथ अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में एक्ट्रेस खान के रूप में शानदार भूमिका निभाई है.

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आलिया-शरवरी

आगामी फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर रिलीज हुआ. इसमें आलिया भट्ट और शरवरी का खतरनाक अंदाज देखने को मिलता है. दोनों अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाती नजर आती है. इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है.

Tags:
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