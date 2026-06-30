Alpha Star Cast Fees: अल्फा’ की सबसे बड़ी खिलाड़ी निकलीं आलिया! फीस के मामले में सब पर पड़ीं भारी; जाने किसे मिली कितनी रकम

Alpha Star Cast Fees: यशराज फिल्म्स की मचअवेटेड स्पाई थ्रिलर Alpha रिलीज से पहले ही अपनी स्टारकास्ट और बजट को लेकर चर्चा में है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की इस एक्शन फिल्म में बड़े सितारे नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की फीस में आलिया भट्ट सबसे आगे हैं, जबकि बॉबी देओल और अनिल कपूर ने भी दमदार रकम चार्ज की है. आइए जानते हैं सभी की फीस.