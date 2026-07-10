आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक ‘बाबूजी’ किरदार, जिनके बिना अधूरी है बॉलीवुड की फैमिली फिल्में; देखें लिस्ट
Alok Nath Iconic Roles: आलोक नाथ, सिनेमाई दुनिया का एक जाना-माना चेहरा. जवानी के दिनों में रोमांटिक हीरो से सबका दिल जीतने वाले आलोकनाथ ने बढ़ती उम्र में बाबूजी के किरदार से हर घर में संस्कारों की एक अलख जगाई. अभिनेता ने कई फिल्मों में बाबूजी की भूमिका से लोगों को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. चलिए जानते हैं उनके कुछ दमदार किरदारों के बारे में, जिसे उन्होंने जीवंत कर दिया था.
मैंने प्यार किया
आलोक नाथ अपने बाबूजी के किरदारों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इस लिस्ट में साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म 'मैंने प्यार किया' भी शामिल है. इस फिल्म में उन्होंने सुमन के पिता का किरदार निभाया था, जिसने लोगों को भावुक कर दिया था. फिल्म में भाग्यश्री और सलमान खान मुख्य भूमिका में थे.
हम आपके हैं कौन
इस फिल्म में प्रेम (सलमान खान) और विवेक (मोहसिन बहल) के पिता नहीं थे. आलोक नाथ फिल्म में उनके चाचा थे जिन्होंने उन्हें अपने बेटों की तरह पाला था. इस फिल्म में आलोक नाथ ने कैलाश नाथ की भूमिका निभाई थी.
हम साथ साथ हैं
फिल्म हम साथ साथ हैं में आलोक नाथ ने आदर्श पिता का यादगार किरदार निभाया. फिल्म में वह अपने परिवार को एकजुट रखने और पारिवारिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं. सलमान खान, मोहनीश बहल, रीमा लागू और अन्य सितारों से सजी यह फिल्म अपने पारिवारिक संदेश और शानदार गानों की वजह से सुपरहिट रही.
कभी खुशी कभी गम
इस फिल्म में यशवर्धन रायचंद (अमिताभ बच्चन) हैं. इसमें आलोक नाथ अंजलि (काजोल) के पिता की भूमिका निभाते हैं. उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाला है, जो उनसे इतनी जुड़ी हुई हैं कि वे उनका साथ छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं. हमेशा की तरह, इस फिल्म में आलोक नाथ की भूमिका रायचंद के पिता के चरित्र से वर्ग और मूल्यों के मामले में बिल्कुल विपरीत थी.
परदेस
सुभाष घई द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत और विदेशों में दर्शकों के बीच तुरंत ही एक क्लासिक बन गई. भले ही इसमें अमीर और बिगड़े हुए एनआरआई लोगों के बारे में कई रूढ़िवादिताएं दिखाई गई थीं. यह फिल्म एक संस्कारी लड़की गंगा (महिमा चौधरी) और उसके होने वाले पति राजीव (अपूर्व अग्निहोत्री) के बीच सांस्कृतिक टकराव पर आधारित है. फिल्म में आलोक नाथ ने गंगा के पिता की भूमिका निभाई है.
विवाह
राजश्री की इस हालिया फिल्म में, आलोक नाथ पूनम (अमृता राव) के मामा कृष्णकांत का किरदार निभाते हैं, जो उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं. इस भूमिका में कृष्णकांत एक बेटी और उसके पिता के बीच के घनिष्ठ रिश्ते का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं.