आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक ‘बाबूजी’ किरदार, जिनके बिना अधूरी है बॉलीवुड की फैमिली फिल्में; देखें लिस्ट

Alok Nath Iconic Roles: आलोक नाथ, सिनेमाई दुनिया का एक जाना-माना चेहरा. जवानी के दिनों में रोमांटिक हीरो से सबका दिल जीतने वाले आलोकनाथ ने बढ़ती उम्र में बाबूजी के किरदार से हर घर में संस्कारों की एक अलख जगाई. अभिनेता ने कई फिल्मों में बाबूजी की भूमिका से लोगों को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. चलिए जानते हैं उनके कुछ दमदार किरदारों के बारे में, जिसे उन्होंने जीवंत कर दिया था.