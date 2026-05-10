Glass Skin Tips: चेहरे पर चाहिए नेचुरल चमक? जानिए ग्लास स्किन के लिए कौन है बेहतर ऑप्शन

Glass Skin Tips: आजकल कोरियन ग्लास स्किन यानी साफ, चमकदार, हाइड्रेटेड और बेदाग त्वचा का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बिना मेकअप के भी चमकती हुई नजर आए. स्किन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ घरेलू चीजें भी आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकती हैं. इनमें एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प हैं.