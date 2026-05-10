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Glass Skin Tips: चेहरे पर चाहिए नेचुरल चमक? जानिए ग्लास स्किन के लिए कौन है बेहतर ऑप्शन

Glass Skin Tips: आजकल कोरियन ग्लास स्किन यानी साफ, चमकदार, हाइड्रेटेड और बेदाग त्वचा का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बिना मेकअप के भी चमकती हुई नजर आए. स्किन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ घरेलू चीजें भी आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकती हैं. इनमें एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: May 10, 2026 4:36:56 PM IST

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क्यों बढ़ रहा है ग्लास स्किन का क्रेज?

कोरियन ब्यूटी ट्रेंड्स की वजह से ग्लास स्किन का क्रेज दुनियाभर में तेजी से बढ़ा है. ग्लास स्किन का मतलब ऐसी त्वचा से है जो साफ, हाइड्रेटेड, मुलायम और शीशे जैसी चमकदार दिखाई दे. लोग अब भारी मेकअप की बजाय नेचुरल ग्लो को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने वाले घरेलू उपाय भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं.

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एलोवेरा जेल क्यों माना जाता है खास?

एलोवेरा जेल को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह त्वचा को ठंडक पहुंचाने, रेडनेस कम करने और जलन से राहत देने में मदद करता है. एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और चेहरे को फ्रेश लुक देता है.

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ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहतर ऑप्शन

अगर आपकी स्किन ऑयली या सेंसिटिव है तो एलोवेरा जेल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. एलोवेरा काफी हल्का होता है और चेहरे पर चिपचिपापन महसूस नहीं होने देता. इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड पोर्स को साफ रखने में मदद करता है, जिससे मुहांसों और पिंपल्स की समस्या कम हो सकती है. यही वजह है कि गर्मियों में एलोवेरा का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है.

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ग्लिसरीन कैसे करती है स्किन पर काम?

ग्लिसरीन को एक बेहतरीन ह्यूमेक्टेंट माना जाता है. इसका मतलब है कि यह हवा से नमी खींचकर त्वचा में बनाए रखने में मदद करती है. अगर आपकी त्वचा ड्राई और बेजान लगती है तो ग्लिसरीन उसे गहराई से मॉइस्चराइज कर सकती है. इससे स्किन ज्यादा सॉफ्ट, स्मूद और हेल्दी नजर आती है.

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ग्लिसरीन देती है ड्यूई और प्लंप ग्लो

ग्लास स्किन पाने के लिए स्किन में नमी का होना बेहद जरूरी माना जाता है. ग्लिसरीन त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेट रखती है और चेहरे पर ड्यूई ग्लो लाने में मदद करती है. यही वजह है कि कई लोग रात में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुबह स्किन ज्यादा फ्रेश और प्लंप नजर आए.

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ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान

ग्लिसरीन काफी गाढ़ी होती है, इसलिए इसे सीधे चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इसे गुलाब जल या पानी के साथ मिलाकर लगाना ज्यादा बेहतर होता है. इससे स्किन को हाइड्रेशन मिलता है और चिपचिपापन भी महसूस नहीं होता.

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आखिर किस स्किन टाइप के लिए क्या बेहतर?

अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने-प्रोन या सेंसिटिव है तो एलोवेरा जेल ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं अगर आपकी त्वचा ड्राई और रूखी रहती है तो ग्लिसरीन बेहतर रिजल्ट दे सकती है. ग्लिसरीन स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करती है जबकि एलोवेरा स्किन को कूल और रिपेयर करने में मदद करता है.

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दोनों को साथ में लगाने से मिल सकता है ज्यादा फायदा

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार एलोवेरा और ग्लिसरीन को मिलाकर इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है. एलोवेरा त्वचा को ठंडक और रिपेयर देता है, जबकि ग्लिसरीन नमी को लॉक करती है. दोनों का कॉम्बिनेशन स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है.

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