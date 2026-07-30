कब्ज, गैस और मुंहासों से राहत दिला सकता है एलोवेरा जूस, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान

Aloe vera juice benefits: एलोवेरा का उपयोग वर्षों से आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में किया जाता रहा है. आमतौर पर इसका जेल त्वचा और बालों पर लगाया जाता है, लेकिन एलोवेरा जूस भी पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, एलोवेरा जूस का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में और डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इसकी उपयुक्तता अलग हो सकती है. आइए जानते हैं कि रोजाना एलोवेरा जूस पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.