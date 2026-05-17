Aloe Vera Gel Benefits: रातभर चेहरे पर एलोवेरा लगाकर सोना फायदेमंद या नुकसानदायक? जान लें सही तरीका

Aloe Vera Gel Benefits: एलोवेरा जैल को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेटिंग गुण त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करते हैं. कई लोग रात में सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जैल लगाते हैं ताकि सुबह स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आए. हालांकि, हर स्किन टाइप पर इसका असर अलग हो सकता है. ऐसे में जानिए रातभर एलोवेरा जैल लगाकर सोने से चेहरे पर क्या असर पड़ता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.