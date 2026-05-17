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Aloe Vera Gel Benefits: रातभर चेहरे पर एलोवेरा लगाकर सोना फायदेमंद या नुकसानदायक? जान लें सही तरीका

Aloe Vera Gel Benefits: एलोवेरा जैल को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और हाइड्रेटिंग गुण त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करते हैं. कई लोग रात में सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जैल लगाते हैं ताकि सुबह स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आए. हालांकि, हर स्किन टाइप पर इसका असर अलग हो सकता है. ऐसे में जानिए रातभर एलोवेरा जैल लगाकर सोने से चेहरे पर क्या असर पड़ता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 17, 2026 4:11:59 PM IST

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रातभर एलोवेरा लगाने से क्या होता है?

एलोवेरा जैल स्किन को ठंडक और नमी देने का काम करता है. इसे रात में लगाकर सोने से सुबह त्वचा फ्रेश और सॉफ्ट महसूस होती है.

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स्किन को मिलती है गहरी नमी

एलोवेरा में हाइड्रेटिंग गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को ड्राई होने से बचाते हैं. इससे स्किन लंबे समय तक मॉइश्चराइज रहती है.

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चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो

रोजाना एलोवेरा लगाने से त्वचा मुलायम और हेल्दी नजर आने लगती है. इससे चेहरे की डलनेस कम होती है और ग्लो बढ़ता है.

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पिंपल्स और रेडनेस में राहत

एलोवेरा के एंटी-बैक्टीरियल और कूलिंग गुण पिंपल्स को कम करने में मदद करते हैं. इससे मुंहासों की लालिमा भी कम हो सकती है.

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सन डैमेज और टैनिंग होती है हल्की

नियमित तौर पर एलोवेरा जैल लगाने से धूप से हुई टैनिंग कम होने लगती है. यह स्किन को रिपेयर करने में भी मदद करता है.

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हर स्किन टाइप पर नहीं करता सूट

कुछ लोगों को एलोवेरा लगाने से खुजली, जलन या दाने हो सकते हैं. इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए.

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लगाने का सही तरीका भी जान लें

चेहरा साफ करने के बाद एलोवेरा जैल की पतली लेयर लगाएं. इससे स्किन इसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है.

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ऑयली स्किन वाले रखें खास ध्यान

अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है तो एलोवेरा की मोटी परत लगाने से बचें. इससे पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं और चिपचिपापन बढ़ सकता है.

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