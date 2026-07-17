Dark circles:आंखों की थकान और डार्क सर्कल्स से राहत पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास अंडर-आई पैक

Dark circles: चेहरे की खूबसूरती में आंखों का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन जब आंखों के नीचे काले और गहरे घेरे नजर आने लगते हैं तो पूरा चेहरा थका हुआ और उम्रदराज दिखाई देने लगता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण डार्क सर्कल्स की समस्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हर बार बेहतर परिणाम नहीं मिलते. ऐसे में घर में मौजूद भीगे बादाम के छिलके आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनता है यह अंडर-आई पैक और इसके पीछे क्या वजह है.