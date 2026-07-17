Dark circles:आंखों की थकान और डार्क सर्कल्स से राहत पाने के लिए घर पर बनाएं ये खास अंडर-आई पैक
Dark circles: चेहरे की खूबसूरती में आंखों का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन जब आंखों के नीचे काले और गहरे घेरे नजर आने लगते हैं तो पूरा चेहरा थका हुआ और उम्रदराज दिखाई देने लगता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण डार्क सर्कल्स की समस्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हर बार बेहतर परिणाम नहीं मिलते. ऐसे में घर में मौजूद भीगे बादाम के छिलके आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनता है यह अंडर-आई पैक और इसके पीछे क्या वजह है.
आखिर क्यों बढ़ रहे हैं डार्क सर्कल्स?
डार्क सर्कल्स को अक्सर लोग केवल कम नींद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है. लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है. इसके अलावा तनाव, थकान, बढ़ती उम्र, एलर्जी, हार्मोनल बदलाव और शरीर में आयरन की कमी भी डार्क सर्कल्स की वजह बन सकती है. यही कारण है कि यह समस्या आज युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रही है.
महंगी क्रीम पर खर्च, फिर भी नहीं मिलता मनचाहा परिणाम
डार्क सर्कल्स को छिपाने या कम करने के लिए बाजार में कई तरह की अंडर-आई क्रीम, जेल और सीरम उपलब्ध हैं. लोग इन पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन कई बार समस्या जड़ से खत्म नहीं होती. इसका कारण यह है कि डार्क सर्कल्स की वजह हर व्यक्ति में अलग हो सकती है. ऐसे में केवल बाहरी उत्पादों पर निर्भर रहना हमेशा कारगर साबित नहीं होता.
फेंकने वाले बादाम के छिलके बन सकते हैं फायदेमंद
ज्यादातर लोग भीगे बादाम खाने के बाद उनके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन इन्हीं छिलकों में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा की देखभाल में मदद कर सकते हैं. बादाम के छिलकों में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक माने जाते हैं.
अंडर-आई पैक बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
इस आसान घरेलू पैक को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. आपको चाहिए-भीगे हुए बादाम के छिलके,1 से 2 चम्मच कच्चा दूध,1 से 2 बूंद शहद,ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करती हैं जो आंखों के नीचे की त्वचा को नमी और पोषण देने में मदद कर सकता है.
घर पर ऐसे बनाएं अंडर-आई पैक
सबसे पहले भीगे हुए बादाम के छिलकों को अच्छी तरह पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें. इसके बाद इसमें कच्चा दूध और शहद मिलाएं. मिश्रण को तब तक मिलाएं जब तक यह एकसार न हो जाए. कुछ ही मिनटों में आपका नेचुरल अंडर-आई पैक तैयार हो जाएगा.
लगाने का सही तरीका जानना भी है जरूरी
तैयार पैक को आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं. इसे लगाते समय ध्यान रखें कि मिश्रण आंखों के अंदर न जाए. पैक को लगभग 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें. नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर त्वचा को ताजगी महसूस हो सकती है.
जानिए तीनों चीजों के संभावित फायदे
बादाम के छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं. कच्चे दूध में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड त्वचा को साफ और मुलायम बनाने में सहायक माना जाता है. वहीं शहद एक प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, जो त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि इन तीनों चीजों का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए लोकप्रिय माना जाता है.
क्या सच में खत्म हो जाते हैं डार्क सर्कल्स?
यह कहना सही नहीं होगा कि केवल इस घरेलू पैक से डार्क सर्कल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. डार्क सर्कल्स के पीछे आनुवंशिक कारण, बढ़ती उम्र, एलर्जी, पोषण की कमी और नींद से जुड़ी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं. यदि समस्या लंबे समय से बनी हुई है या तेजी से बढ़ रही है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है.