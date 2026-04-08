Allu arjun Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.गंगोत्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन ने कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर आज खुद को देश के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर लिया है. आइए जानते हैं उनकी उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और इतिहास रच दिया.