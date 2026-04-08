Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
Allu arjun Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.गंगोत्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन ने कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर आज खुद को देश के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर लिया है. आइए जानते हैं उनकी उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और इतिहास रच दिया.
अल्लू अर्जुन की हिट फिल्में
अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और इतिहास रच दिया.
पुष्पा 2: द रूल
अल्लू अर्जुन की हालिया फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ ने रिलीज होते ही दुनियाभर में धूम मचा दी. फिल्म ने पहले ही दिन से शानदार कमाई शुरू कर दी और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले. इसमें उनका दमदार अंदाज और डायलॉग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए.
पुष्पा: द राइज़
‘पुष्पा: द राइज़’ ने अल्लू अर्जुन के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. फिल्म के गाने, डायलॉग और उनका स्टाइल पूरे देश में ट्रेंड बन गया. हिंदी संस्करण ने भी जबरदस्त कमाई की और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.
अला वैकुंठपुरमुलू
यह फिल्म अल्लू अर्जुन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इसमें उनका स्टाइल, डांस और अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया. फिल्म के गाने भी लंबे समय तक लोकप्रिय रहे.
सर्रैनोडु
‘सर्रैनोडु’ में अल्लू अर्जुन ने एक बहादुर और निडर किरदार निभाया. यह फिल्म एक्शन और मसाले से भरपूर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.
डीजे, दुव्वाडा जगन्नाधम
इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक अनोखा किरदार निभाया, जिसमें उनका दोहरा रूप देखने को मिला. दर्शकों ने इस प्रयोग को खूब सराहा और फिल्म भी हिट साबित हुई.
रेस गुर्रम
‘रेस गुर्रम’ एक्शन और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है. इस फिल्म में उनका हल्का-फुल्का अंदाज और शानदार अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया.