  • Home>
  • Gallery»
  • Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

Allu arjun Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं.गंगोत्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन ने कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर आज खुद को देश के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर लिया है. आइए जानते हैं उनकी उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और इतिहास रच दिया.


By: Ranjana Sharma | Published: April 8, 2026 3:23:41 PM IST

Follow us on
Google News
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
1/7

अल्लू अर्जुन की हिट फिल्में

अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की और इतिहास रच दिया.

You Might Be Interested In
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
2/7

पुष्पा 2: द रूल

अल्लू अर्जुन की हालिया फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ ने रिलीज होते ही दुनियाभर में धूम मचा दी. फिल्म ने पहले ही दिन से शानदार कमाई शुरू कर दी और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले. इसमें उनका दमदार अंदाज और डायलॉग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए.

Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
3/7

पुष्पा: द राइज़

‘पुष्पा: द राइज़’ ने अल्लू अर्जुन के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. फिल्म के गाने, डायलॉग और उनका स्टाइल पूरे देश में ट्रेंड बन गया. हिंदी संस्करण ने भी जबरदस्त कमाई की और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.

You Might Be Interested In
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
4/7

अला वैकुंठपुरमुलू

यह फिल्म अल्लू अर्जुन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इसमें उनका स्टाइल, डांस और अभिनय दर्शकों को बेहद पसंद आया. फिल्म के गाने भी लंबे समय तक लोकप्रिय रहे.

Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
5/7

सर्रैनोडु

‘सर्रैनोडु’ में अल्लू अर्जुन ने एक बहादुर और निडर किरदार निभाया. यह फिल्म एक्शन और मसाले से भरपूर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.

Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
6/7

डीजे, दुव्वाडा जगन्नाधम

इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक अनोखा किरदार निभाया, जिसमें उनका दोहरा रूप देखने को मिला. दर्शकों ने इस प्रयोग को खूब सराहा और फिल्म भी हिट साबित हुई.

You Might Be Interested In
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
7/7

रेस गुर्रम

‘रेस गुर्रम’ एक्शन और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है. इस फिल्म में उनका हल्का-फुल्का अंदाज और शानदार अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया.

Tags:
Allu arjun Birthday
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery
Birthday special: अल्लू अर्जुन का जलवा, जानिए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में - Photo Gallery