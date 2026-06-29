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Alliance contestants list: Kunal Khemu का नया शो ‘Alliance’ शुरू, हर दिन पलटेगा खेल; ये 16 दमदार खिलाड़ी मचा रहे गदर

Alliance contestants list: रियलिटी शो की दुनिया में एक नया धमाका हाल ही में हुआ है. Alliance लोगों के लिए मनोरंजन, रणनीति और रोमांच से भरपूर गेम लेकर आ रहा है. Kunal Kemmu की मेजबानी में इस शो में कई फेमस चेहरे एक साथ नजर आएं हैं. अलग-अलग क्षेत्रों से आए ये कंटेस्टेंट दोस्ती, चाल और टीमवर्क के दम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. आइए जानते हैं Alliance की पूरी सेलिब्रिटी टीम के बारे में. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शो 26 जून से प्राइम वीडियो पर शुरु हो चुका है. खबर है कि ‘अलायंस’ 6 हफ़्ते तक चलेगा और इसमें 42 एपिसोड होंगे. ध्यान दें कि ‘अलायंस’ का नया एपिसोड हर रोज आएगा.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 12:55:05 PM IST

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वंशज सिंह और डॉली जावेद

गेमिंग कंटेंट क्रिएटर वंशज सिंह और फैशन व लाइफस्टाइल इंफ्लुएंसर डॉली जावेद की जोड़ी शो में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं.

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रवि किशन और रीवा किशन

फेमस कलाकार Ravi Kishan अपनी बेटी रीवा किशन के साथ शो में नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी लोगों का ध्यान खींच रही है.

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पायल धरे और सब्बी सूरी

फेमस गेमिंग क्रिएटर पायल धरे यानी पायल गेमिंग, पंजाबी कलाकार और कंटेंट क्रिएटर सब्बी सूरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं.

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रूही दोसानी और नीति टेलर

डिजिटल स्टार रूही दोसानी और टीवी एक्ट्रेस Niti Taylor की जोड़ी शो में दोस्ती और रणनीति का नया रंग दिखाएगी.

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मिनी माथुर और निखिल चिनापा

टीवी होस्ट मिनी माथुर और म्यूजिक पर्सनैलिटी निखिल चिनापा अपनी पुरानी दोस्ती के साथ इस चुनौतीपूर्ण गेम में उतरेंगे.

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कुशाल टंडन और अरसलान गोनी

टीवी एक्टर Kushal Tandon और एक्टर अरसलान गोनी की जोड़ी अपनी समझदारी और गेम प्लान से मुकाबला करेंगे.

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डेलबर आर्या और अरमान खेरा

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक्ट्रेस डेलबर आर्या और एक्टर, संगीतकार व लेखक अरमान खेरा शो में नजर आ रहे हैं.

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जैद दरबार और डेजी शाह

डांसर और कंटेंट क्रिएटर जैद दरबार, एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें हैं और दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है.

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