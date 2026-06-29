Alliance contestants list: Kunal Khemu का नया शो ‘Alliance’ शुरू, हर दिन पलटेगा खेल; ये 16 दमदार खिलाड़ी मचा रहे गदर

Alliance contestants list: रियलिटी शो की दुनिया में एक नया धमाका हाल ही में हुआ है. Alliance लोगों के लिए मनोरंजन, रणनीति और रोमांच से भरपूर गेम लेकर आ रहा है. Kunal Kemmu की मेजबानी में इस शो में कई फेमस चेहरे एक साथ नजर आएं हैं. अलग-अलग क्षेत्रों से आए ये कंटेस्टेंट दोस्ती, चाल और टीमवर्क के दम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे. आइए जानते हैं Alliance की पूरी सेलिब्रिटी टीम के बारे में. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शो 26 जून से प्राइम वीडियो पर शुरु हो चुका है. खबर है कि ‘अलायंस’ 6 हफ़्ते तक चलेगा और इसमें 42 एपिसोड होंगे. ध्यान दें कि ‘अलायंस’ का नया एपिसोड हर रोज आएगा.