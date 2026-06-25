जहां मामूली बात पर टूट जाते हैं रिश्ते, वहां 37 साल से ‘लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज’ निभा रही हैं अलका याग्निक; कपल्स के लिए मिसाल है लव स्टोरी!

Alka Yagnik Love Story: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियां बटोर रही है. एक तरफ दिग्गज गायिका को व्हील चेयर पर देखकर उनके फैन्स चिंता कर रहे थे, अब सिंगर का इंडस्ट्री में स्ट्रगल और लव स्टोरी काफी चर्चा में बनी हुई है. अलका याग्निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. वो अपने बॉयफ्रेंड नीरज कपूर ट्रेन में मिली थीं. नीरज का बिजनेस शिलांग में था जबकि गायिका अपने काम के लिए ज्यादार मुंबई में रहती थीं. प्यार शादी में बदला और फिर दोनों के रिश्ते में बिल्कुल वैसा ही मोड़ आया, जैसा फिल्मों में लवर्स के बीच आता है.