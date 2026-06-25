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जहां मामूली बात पर टूट जाते हैं रिश्ते, वहां 37 साल से ‘लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज’ निभा रही हैं अलका याग्निक; कपल्स के लिए मिसाल है लव स्टोरी!

Alka Yagnik Love Story: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियां बटोर रही है. एक तरफ दिग्गज गायिका को व्हील चेयर पर देखकर उनके फैन्स चिंता कर रहे थे, अब सिंगर का इंडस्ट्री में स्ट्रगल और लव स्टोरी काफी चर्चा में बनी हुई है. अलका याग्निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. वो अपने बॉयफ्रेंड नीरज कपूर ट्रेन में मिली थीं. नीरज का बिजनेस शिलांग में था जबकि गायिका अपने काम के लिए ज्यादार मुंबई में रहती थीं. प्यार शादी में बदला और फिर दोनों के रिश्ते में बिल्कुल वैसा ही मोड़ आया, जैसा फिल्मों में लवर्स के बीच आता है. 


By: Kajal Jain | Published: June 25, 2026 5:38:40 PM IST

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अलका याग्निक की मुलाकात नीरज कपूर से एक ट्रेन जर्नी के दौरान हुई. पहले दोनों ने बातचीत शुरु की. फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए. यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने इसे प्यार का नाम दे दिया और हर लव स्टोरी की तरह यह लव स्टोरी भी परवान चढ़ी और शादी करने का फैसला कर लिया. लेकिन दोनों के लिए इस फैसले पर कायम रहना आसान नहीं था.

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नीरज कपूर का शिलांग में बड़ा बिजनेस था लेकिन अलका याग्निक मुंबई में रहकर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थीं. देश-विदेश में अलका याग्निक की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी. यही वो पीक टाइम था जब नीरज कपूर के साथ उनका प्यार परवान चढ़ रहा था. साल 1989 में दोनों ने एक होने का फैसला किया. दोनों के घर वाले भी जैसे-तैसे राज़ी हो गए लेकिन स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था.

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अलका याग्निक और नीरज कपूर एक साथ काफी खुश थे और शादी करने के लिए रजामंद थे लेकिन अलका याग्निक के घर वालों को अलका के करियर और रिलेशनशिप में स्ट्रगल नजर आ रही थी क्योंकि नीरज बिजनेस के चलते शिलांग रहते थे और अलका अपने काम के लिए मुंबई. ऐसे में अलका याग्निक के परिवार ने पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की चेतावनी दे दी थी,जिसे लेकर कपल के मन में डर बैठ गया.

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डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अलका याग्निक और नीरज कपूर ने शादी के बाद एक साथ मुंबई रहने का फैसला किया. नीरज कपूर ने भी अपना बिजनेस मुंबई शिफ्ट करने की कोशिश की लेकिन वो इतना स्केल नहीं हो पाया जितना शिलांग में था. इसलिए आपसी सहमति और वैल स्टेब्लिश करियर के कारण दोनों अलग-अलग रहने लगे और नीरज वापस शिलांग चले आए.

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आज के दौर में जहां कपल्स जरा की भूल-चूक और जिद के कारण तलाक ले लेते हैं वहां अलका और नीरज अपनी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज को पूरे सम्मान के साथ निभा रहे हैं. कपल की 1990 में एक बेटी भी हुई जिनका नाम सायशा कपूर है. 37 साल से अलग-अलग शहरों में रहते हुए अलका याग्निक और नीरज कपूर आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मन मुताबिक मैरिड लाइफ जी रहे हैं.

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अलका याग्निक ने सिगिंग करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में की थी. उन्होंने सबसे पहले फिल्म 'पायल की झंकार' के गाने 'थिरकत अंग लचक झुकी' में अपनी आवाज का जादू बिखेरा. बस इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज तक सफलता की बुलंदियां छू रही हैं. अलका याग्निक अपनी शादी का एक किस्सा शेयर करते हुए बताती हैं कि नीरज कपूर से शादी के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि शिलांग नहीं जा पाती थी जिस पर नीरज कपूर ने तंज कसा था कि मैं अलका के लिए बहुत लकी हूं क्योंकि उसका करियर ऊंचाई पर पहुंच गया लेकिन अलका मेरे लिए लकी नहीं है क्योंकि मेरा करियर उतना अच्छा नहीं रहा.

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