Alka Yagnik Birthday: विवाद, कामयाबी और अलग जिंदगी, जानिए अल्का याग्निक के अनसुने किस्से

Alka Yagnik Birthday: अल्का याग्निक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो आवाज हैं, जिसने 90 के दशक के संगीत को पहचान दी. लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद अगर किसी महिला सिंगर ने सबसे ज्यादा दिलों पर राज किया, तो वो अल्का याग्निक ही हैं. जन्मदिन के मौके पर जानिए उनके करियर, विवादों और पर्सनल लाइफ से जुड़ी खास बातें.