Celeb Crime: फिल्मों में कमाया नाम, लेकिन एक चेक ने… क्या हुआ था ऐसा कि सलमान खान की को-स्टार को सुनाई गई थी 2 साल की जेल?

अलका कौशल के चेक बाउंस का क्या था पूरा मामला?

यह मामला साल 2017 का एक चेक बाउंस विवाद से जुड़ा था. शिकायतकर्ता गुलशन अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अलका कौशल और उनकी मां को फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आर्थिक मदद दी थी. बाद में समझौते के तहत उन्हें 15 लाख रुपये का चेक दिया गया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया. इसके बाद मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत अदालत पहुंचा.