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Celeb Crime: फिल्मों में कमाया नाम, लेकिन एक चेक ने… क्या हुआ था ऐसा कि सलमान खान की को-स्टार को सुनाई गई थी 2 साल की जेल?

Alka Kaushal Cheque Bounce Case: बॉलीवुड में कई सितारे अपनी फिल्मों से ज्यादा कानूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. इन्हीं में एक नाम है अभिनेत्री अलका कौशल का, जिन्हें दर्शक बजरंगी भाईजान, क्वीन और कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में उनके दमदार किरदारों के लिए जानते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें चेक बाउंस मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में इस मामले में कानूनी राहत भी मिली.


By: Shristi S | Published: July 30, 2026 5:05:43 PM IST

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कौन हैं अलका कौशल? - Photo Gallery
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कौन हैं अलका कौशल?

अलका कौशल हिंदी फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी शोज में मजबूत भूमिकाएं निभाई हैं. सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान में उनका किरदार काफी चर्चित रहा. इसके अलावा वह क्वीन, धरमवीर, स्वरागिनी, कुमकुम भाग्य और कई अन्य प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं.

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अलका कौशल के चेक बाउंस का क्या था पूरा मामला?

यह मामला साल 2017 का एक चेक बाउंस विवाद से जुड़ा था. शिकायतकर्ता गुलशन अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अलका कौशल और उनकी मां को फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आर्थिक मदद दी थी. बाद में समझौते के तहत उन्हें 15 लाख रुपये का चेक दिया गया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया. इसके बाद मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत अदालत पहुंचा.

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चेक बाउंस केस में क्यों होती है सजा?

भारत में धारा 138, पराक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत यदि कोई चेक अपर्याप्त धनराशि या अन्य वैध कारणों से बाउंस होता है और कानूनी प्रक्रिया के बाद भुगतान नहीं किया जाता, तो आरोपी को जुर्माना, मुआवजा और परिस्थितियों के मुताबिक कारावास की सजा हो सकती है. अदालत हर मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है.

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अदालत ने अलका कौशल को दोषी ठहराया

ट्रायल कोर्ट ने अलका कौशल को दोषी ठहराते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. बाद में अपील अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा.

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दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अलका कौशल को बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में दोषसिद्धि को बरकारार रखा, लेकिन सजा में अहम बदलाव किया. अदालत ने अलका की उम्र, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य मानवीय पहलुओं को देखते हुए दो साल की जेल की सजा हटाकर केवल 30 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा. यदि तय समय में जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तभी छह महीने की साधारण कैद का प्रावधान रखा गया. अदालत ने पहले से जमा 15 लाख रुपये शिकायतकर्ता को जारी करने का भी निर्देश दिया.

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अलका कौशल ने सालों तक मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाई, लेकिन यह कानूनी विवाद भी उनके करियर का चर्चित हिस्सा बन गया. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जेल की सजा से राहत मिल गई, लेकिन उनकी दोषसिद्धि बरकरार रही.

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Alka KaushalDelhi High Courtsalman khan
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