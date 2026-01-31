Alina Amir: MMS नहीं परिणीति चोपड़ा की वजह से इंडिया में वायरल हुईं अलीना आमिर, पहले से ही हैं जलवे

Alina Amir Controversy: सोशल मीडिया ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि यह कई लोगों के लिए अपना टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है. चाहे वो मेकअप हो, डांस हो, DIY हो, या खाना बनाना हो, हर दूसरे इंसान को अपना पैशन मिल गया है. कई क्रिएटर्स ने अपने दिलचस्प और प्रेरणादायक कंटेंट से लोगों को प्रभावित भी किया है. भारत में इन्फ्लुएंसर्स के बहुत बड़े फैनबेस हैं, लेकिन हाल ही में एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, अलीना आमिर ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. लेकिन हाल ही में इनका एक MMS लीक हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया लेकिन इनके MMS वायरल होने से पहले ही इंडिया में लोग इन्हे किसी और वजह से जानते हैं.