  • Alina Amir: MMS नहीं परिणीति चोपड़ा की वजह से इंडिया में वायरल हुईं अलीना आमिर, पहले से ही हैं जलवे

Alina Amir: MMS नहीं परिणीति चोपड़ा की वजह से इंडिया में वायरल हुईं अलीना आमिर, पहले से ही हैं जलवे

Alina Amir Controversy: सोशल मीडिया ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि यह कई लोगों के लिए अपना टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है. चाहे वो मेकअप हो, डांस हो, DIY हो, या खाना बनाना हो, हर दूसरे इंसान को अपना पैशन मिल गया है. कई क्रिएटर्स ने अपने दिलचस्प और प्रेरणादायक कंटेंट से लोगों को प्रभावित भी किया है. भारत में इन्फ्लुएंसर्स के बहुत बड़े फैनबेस हैं, लेकिन हाल ही में एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, अलीना आमिर ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. लेकिन हाल ही में इनका एक MMS लीक हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया लेकिन इनके MMS वायरल होने से पहले ही इंडिया में लोग इन्हे किसी और वजह से जानते हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 31, 2026 10:49:58 AM IST

अलीना आमिर का परिणीति चोपड़ा के डायलॉग पर वायरल वीडियो - Photo Gallery
1/8

'सरसराहट गर्ल'

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, अलीना आमिर, जिन्हें 'सरसराहट गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है, अलीना आमिर तब सुर्खियों में आईं जब उनका एक रील वायरल हुआ, जिसमें वह परिणीति चोपड़ा का मशहूर डायलॉग, 'मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है' बोल रही थीं. अब उन्हें 'सरसराहट गर्ल' के नाम से जाना जाता है.

2/8

अलीना आमिर ने ऐसे जीता दिल

उनके एक्सप्रेशन और आकर्षक लुक ने लोगों का दिल कुछ ही सेकंड में जीत लिया, और यूज़र्स उनके बारे में और जानना चाहते थे. अलीना आमिर पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास परिवार से हैं.

3/8

पाकिस्तान की रहने वाली हैं वायरल गर्ल

अलीना, जिन्हें एक टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काफी पहचान मिली, उनका जन्म 10 मई 2003 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था. वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक है.

4/8

कितने फॉलोअर्स हैं

अलीना आमिर एक सोशल मीडिया स्टार हैं जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

5/8

रील्स की शौकीन हैं अलीना

अलीना आमिर सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, और उनके कंटेंट में ज़्यादातर फैशन और ब्यूटी होती है. उन्हें अपनी ज़िंदगी की हर डिटेल पोस्ट करना पसंद है, और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी की वजह से टिकटॉक पर उनके 950K से ज़्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं.

6/8

खूबसूरती के हैं जलवे

यह खूबसूरत इन्फ्लुएंसर अपने शानदार लुक्स और आकर्षक पर्सनैलिटी की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं.

7/8

अलीना आमिर भारत में ट्रेंड क्यों कर रही हैं?

अलीना आमिर अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए अपने दर्शकों से जुड़ी रहती हैं. हालांकि, हाल ही में उनका एक वीडियो न सिर्फ़ इंटरनेट पर बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना गया. वायरल रील में, अलीना बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की फ़िल्म 'हंसी तो फंसी' के मशहूर डायलॉग पर लिप-सिंक करती नज़र आईं.

8/8

परिणीति के डायलॉग पर हुईं मशहूर

इस फ़िल्म में परिणीति के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​भी थे. वायरल रील में, अलीना बिना किसी रीटेक के पूरे मोनोलॉग को बहुत प्यारे तरीके से करती दिखीं. उनके प्यारे एक्सप्रेशंस और सटीक डायलॉग डिलीवरी, साथ ही हाथों के हाव-भाव ने लोगों को हैरान कर दिया.

Tags:
-instagram-reelsalina amirpakistani womenparineeti chopratiktok
