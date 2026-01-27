जिस पाकिस्तानी लड़की का 5 मिनट का प्राइवेट MMS हुआ लीक, देखें उसकी 8 ब्यूटीफुल तस्वीरें
Alina Aamir Leaked Video: बांग्लादेश की सोशल मीडिया सनसनी आरोही मिम के बाद अब पाकिस्तान की पॉपुलर सोशल मीडिया क्रिएटर अलीना आमिर का 5 मिनट 24 सेकेंड का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है. इसकी चर्चा पाकिस्तान से लेकर भारत तक हो रही हैं. यहां देखें पाकिस्तान की इस खूबसूरत इंफ्लूएंसर की 8 तस्वीरें.
कई देशों में मशहूर अलीना आमिर
पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार अलीना आमिर कई और देशों में भी मशहूर हैं. उनके टिकटॉक अकाउंट भी हैं.
लाखों लोग फॉलो करते हैं अलीना आमिर को
सोशल मीडिया पर अलीना आमिर को लाखों लोग फॉलो करते हैं. उनके वीडियोज पर हजारों-लाखों व्यूज मिलते हैं.
सोशल मीडिया पर बनाती हैं रील्स
पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी नई-नई रील्स शेयर करती रहती हैं. बताया जा रहा है कि अलीना आमिर का एक 5 मिनट 24 सेकेंड का कथित प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है.
इंस्टाग्राम से भी करती हैं अच्छी खासी कमाई
टिकटॉकर अलीना आमिर सिर्फ इंस्टाग्राम से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं. वह हर महीने 20,000 डॉलर तक कमा लेती हैं. इस हिसाब से उनकी वार्षिक कमाई 500,000 डॉलर के आसपास होती है.
इंस्टाग्राम पर हैं 2.1 मिलियन फॉलोअर्स Alina has 2.1
अलीना आमिर पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर हैं. अलीना को इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
अपने चैनल पर ब्यूटी टिप्स भी देती हैं अलीना आमिर
अलीना आमिर भारतीय गानों पर वीडियो जरूर बनाती हैं. इनमें बॉलीवुड सॉन्ग्स भी शामिल होते हैं. वह अपने चैनल के जरिए ब्यूटी टिप्स और फैशन टिप्स भी देती नजर आती हैं.
इंस्टाग्राम पर खूब वायरल होते वीडियो
बेहद खूबसूरत अलीना कपड़ों, मेकअप के प्रमोशन वीडियो भी करती हैं. जो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल होते हैं.
बचपन से ही है एक्टिंग का शौक
10 मई, 2003 में पाकिस्तान के लाहौर में जन्मीं अलीना वायरल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं. वह बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही हैं. वह बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं.