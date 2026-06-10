Alpha: ‘अल्फा’ में दिखेगा आलिया भट्ट का दिखेगा नया अवतार; टीजर देख लोग हुए हैरान, बॉबी देओल के साथ खतरनाक मिशन को देंगी अंजाम

आलिया का दिखेगा अलग अंदाज

इस सीन के बाद ही फिल्म में आलिया का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. टीजर में आलिया भट्ट काफी शानदार एक्शन और पॉवरफुल सीन करती नजर आ रही हैं. टीजर में बॉबी देओल आगे कहते हुए नजर आते हैं कि आलिया एक ऐसे मिशन का हिस्सा हैं, जिसे अल्फा कहा जाता है. ये एक सीक्रेट मिशन होता है, जिसमें भारत के नेक्स्ट जेनरेशन के योद्धाओं को तैयार किया जाता है.