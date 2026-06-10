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Alpha: ‘अल्फा’ में दिखेगा आलिया भट्ट का दिखेगा नया अवतार; टीजर देख लोग हुए हैरान, बॉबी देओल के साथ खतरनाक मिशन को देंगी अंजाम

Alpha Teaser Out: आलिया भट्ट की मच अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें उनके साथ बॉबी देओल भी हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट का एक नया ही अवतार देखने को मिलेगा. यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ का टीजर भी रिलीज हो चुका है जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 10, 2026 3:09:00 PM IST

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लार्ड बॉबी के साथ नजर आएंगी आलिया - Photo Gallery
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लार्ड बॉबी के साथ नजर आएंगी आलिया

इस टीजर में 'बंदर' के एक्टर बॉबी देओल के साथ-साथ आलिया भट्ट भी नजर आ रही हैं. फिल्म के टीजर से पता चलता है इसमें आलिया भट्ट एक नए ही अंदाज में नजर आएंगी. बता दें कि इस फिल्म में बॉबी, आलिया के पिता बने हैं.

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फिल्म के टीजर की शुरुआत बॉबी देओल और आलिया भट्ट से ही होती है. वो दोनों एक होटल में आलिया भट्ट का 18वां जन्मदिन मनाते हुए नजर आते हैं. सेलिब्रेशन के बीच में ही बॉबी; आलिया को एक कार्ड देते हैं, जिसमें एक रूम का नंबर होता है, और आलिया से कहते हैं कि ये उनका पहला मिशन है.

Alia Bhatt - Photo Gallery
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आलिया का दिखेगा अलग अंदाज

इस सीन के बाद ही फिल्म में आलिया का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. टीजर में आलिया भट्ट काफी शानदार एक्शन और पॉवरफुल सीन करती नजर आ रही हैं. टीजर में बॉबी देओल आगे कहते हुए नजर आते हैं कि आलिया एक ऐसे मिशन का हिस्सा हैं, जिसे अल्फा कहा जाता है. ये एक सीक्रेट मिशन होता है, जिसमें भारत के नेक्स्ट जेनरेशन के योद्धाओं को तैयार किया जाता है.

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फिल्म की अन्य स्टार कास्ट

इस फिल्म में आलिया भट्ट और बॉबी देओल के अलावा शरवरी और अनिल कपूर जैसे अन्य बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं. ‘अल्फा’ यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है, जो एक जासूस की सीक्रेट मिशन पर होने की कहानी दिखाती है.

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कब रिलीज होगी फिल्म

यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एक्शन फिल्म देखने वालों के लिए ये फिल्म खास है, क्योंकि टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कमाल का एक्शन होगा.

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