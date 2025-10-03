Alia Bhatt: साड़ी में छाईं कपूर खानदार की लाडली बहू, खूबसूरती देख अटकी फैन्स की सांसे - Photo Gallery
Alia Bhatt: साड़ी में छाईं कपूर खानदार की लाडली बहू, खूबसूरती देख अटकी फैन्स की सांसे

Alia Bhatt Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस और कपूर खानदान की बहू इन दिनों अपनी खूबसूरती को लेकर खूब चर्चाओं में रहती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने तो इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं. तस्वीरों को देख फैन्स की सांसे अटक चुकी हैं. फैन्स एक्ट्रेस पर खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं. 

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 3, 2025 10:16:41 AM IST

1/8

आलिया भट्ट का ट्रेडिशनल अंदाज

बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर चर्चाओं में हैं. इस बार उनके सुर्खियों में होने का कारण उनका ट्रेडिशनल लुक है. कपूर खानदान की बहू हाल ही में ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आईं. इस बार उन्होंने काफी अलग तरीके से साड़ी को कैरी किया था. एक्ट्रेस के इस अंदाज को देख फैन्स की सांसे थम गई हैं. वह काफी अलग और खूबसूरत लग रही हैं.

2/8

उल्टा पल्लू साड़ी में निखरा लुक

आलिया भट्ट ने इस बार उल्टा पल्लू साड़ी पहनी थी. जिसके कारण वह काफी अलग नजर आ रही थीं. इस लुक को पूरा करने के लिए एक्ट्रेस ने फुल स्लीव ब्लाउज कैरी किया था.

3/8

पूरे श्रृंगार के साथ ढाया कहर

मिनिमल मेकअप, मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल और माथे पर सजी छोटी-सी बिंदी आलिया के लुक में चार-चांद लगाने का काम कर रही थी. आलिया का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. फैन्स के लिए तस्वीरों से नजर हटाना मुश्किल हो गया है.

4/8

रानी मुखर्जी के साथ दिया पोज

एक्ट्रेस इस साड़ी को पहनकर दुर्गा पंडाल पहुंची थी. जहां उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ पोज दिए. दोनों एक दूसरे से गले लगते और मस्ती करते नजर आए. दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी.

5/8

अयान मुखर्जी के साथ भी क्लिक करवाईं तस्वीरें

आलिया ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ भी तस्वीरें क्लिक करवाईं. दोनों की दोस्ती फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के दौरान हुई थी.

6/8

फैन्स एक्ट्रेस की उतार रहे नजर

सोशल मीडिया पर फैन्स आलिया को खूब सारा प्यार दे रहे हैं. कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर वाले इमोजी
की भरमार देखने को मिल रही है.

7/8

हर अंदाज में दिल जीत लेती हैं आलिया

आलिया भट्ट का ये ट्रेडिशनल लुक काफी अच्छा लग रहा है. इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न एक्ट्रेस का हर अंदाज कातिलाना लगता है. उनका क्लासी स्टाइलिंग फैन्स को काफी पसंद आता है.

8/8

सोशल मीडिया पर छाई आलिया भट्ट

आलिया की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुईं हैं. लोग उनकी नजर उतार रहे हैं. साथ ही तारीफों की बारिश भी कर दी गई है.

