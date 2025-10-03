Alia Bhatt: साड़ी में छाईं कपूर खानदार की लाडली बहू, खूबसूरती देख अटकी फैन्स की सांसे

आलिया भट्ट का ट्रेडिशनल अंदाज

बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बार फिर चर्चाओं में हैं. इस बार उनके सुर्खियों में होने का कारण उनका ट्रेडिशनल लुक है. कपूर खानदान की बहू हाल ही में ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आईं. इस बार उन्होंने काफी अलग तरीके से साड़ी को कैरी किया था. एक्ट्रेस के इस अंदाज को देख फैन्स की सांसे थम गई हैं. वह काफी अलग और खूबसूरत लग रही हैं.