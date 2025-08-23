Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा

बॉलीवुड की क्यूट और टैलेंटेड क्वीन आलिया भट्ट हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। कभी अपनी फिल्मों से तो कभी अपने लुक्स से, आलिया फैंस के दिलों पर राज करती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, इन तस्वीरों में आलिया इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि फैन्स बार-बार इन्हें देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे। उनका सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक एक बार फिर साबित करता है कि आलिया बिना हैवी मेकअप और ग्लैमरस आउटफिट के भी अपने नैचुरल चार्म से सबको दीवाना बना सकती हैं।