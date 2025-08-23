  • Home>
  • Gallery»
  • Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा

बॉलीवुड की क्यूट और टैलेंटेड क्वीन आलिया भट्ट हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। कभी अपनी फिल्मों से तो कभी अपने लुक्स से, आलिया फैंस के दिलों पर राज करती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, इन तस्वीरों में आलिया इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि फैन्स बार-बार इन्हें देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे। उनका सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक एक बार फिर साबित करता है कि आलिया बिना हैवी मेकअप और ग्लैमरस आउटफिट के भी अपने नैचुरल चार्म से सबको दीवाना बना सकती हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 23, 2025 11:53:38 IST
Follow us on
Google News
Alia simple look is stealing hearts - Photo Gallery
1/6

आलिया का सिंपल लुक जो चुरा रहा है दिल

इस फोटो में आलिया ने बिना ज्यादा मेकअप के अपना नैचुरल और सिंपल लुक दिखाया है। इसमें वो बेहद खुबसुरत नजर आ रही हैं और फैंस को उनका ये सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
2/6

आलिया लग रही मैसी हेयर वाली क्वीन

आलिया के लुक में उनके बालों का कर्ली स्टाइल चार चांद लगा रहा हैं और उन्हें बिलकुल ट्रेंडी स्टाइल दे रहा हैं, उनका हेयरस्टाइल और प्यारा एक्सप्रेशन देखकर फैंस बार-बार उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।

She is wreaking havoc in orange outfit - Photo Gallery
3/6

ऑरेंज ऑउटफिट में ढा रही हैं कहर

आलिया भट्ट की इस तस्वीर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उनकी ऑरेंज आउटफिट हैं क्यूंकि ये कलर उनके नैचुरल टोन पर बिलकुल परफेक्ट फिट बैठता है। यह शेड ना सिर्फ उन्हें फ्रेश दिखा रहा है बल्कि उन्हें अट्रैक्टिव लुक भी दे रहा हैं।

Alia creates a stir as soon as she comes on social media - Photo Gallery
4/6

आलिया सोशल मीडिया पर आते ही मचा देती हैं धमाल

जब भी आलिया अपनी सोशल मीडिया पर खुद से जुडी कोई इन्फोर्मशन या फिर तस्वीरें शेयर करती हैं, तो फैंस को ज्यादा समय नहीं लगता उन्हें ट्रेंड पर लाने में कुछ ही समय में उनकी तस्वीरों को फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जाता हैं और प्यार दिया जाता हैं।

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
5/6

आलिया भट्ट ने अब तक की इतनी सारी सुपरहिट फिल्मे

आलिया भट्ट की फिल्में गल्ली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राजी, डार्लिंग्स , रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी और भी कई सुपरहिट फिल्मे है, जो फैंस को काफी पसंद आई और उन्होंने आलिया की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
Alia Bhatt का ‘नो मेकअप’ लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस हुए फिदा - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?