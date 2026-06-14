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Ice Water Skincare: बर्फ वाले पानी से चेहरे पर चमक या खतरा? क्यों दीवानी हैं आलिया भट्ट और दूसरी सेलेब्स?

Ice Water Skincare: हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बर्फ वाले पानी से चेहरा धोने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे इस पर और चर्चा शुरू हो गई. इससे पहले, अनन्या पांडे और कैटरीना कैफ ने भी वीडियो शेयर किए थे जिनमें उन्होंने चेहरे को ठंडे पानी में डुबोने के खिलाफ सलाह दी थी. उनका मानना ​​है कि ठंडे पानी के कई फायदे हैं, जैसे सूजन कम करना, स्किन को टाइट करना और नैचुरल ग्लो बढ़ाना. यह चेहरे की ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इससे आराम भी मिल सकता है.


By: Heena Khan | Last Updated: June 14, 2026 12:52:27 PM IST

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गर्मियों के लिए फायदेमंद

गर्मियों में ठंडे पानी या बर्फ से चेहरा धोना एक आसान घरेलू उपाय है. यह स्किन का तापमान कम करता है, ताजगी लाता है और ज़्यादा पसीने व तेल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे चिपचिपाहट और मुँहासे हो सकते हैं.

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ऑयल ग्लैंड्स को करता है शांत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठंडा पानी कुछ समय के लिए ऑयल ग्लैंड्स को शांत करता है और ज़्यादा सीबम को कंट्रोल करता है.

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चेहरे की सूजन होगी कम

वैज्ञानिक रूप से, ठंडा पानी मुख्य रूप से 'वैसोकॉन्स्ट्रिक्शनके ज़रिए स्किन पर असर डालता है. ठंड के संपर्क में आने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे सूजन, लालिमा और जलन कम होती है.

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कितनी लाभदायक

वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मांसपेशियों के सिकुड़ने से ब्लड वेसल्स को संकरा करता है और ब्लड फ्लो कम करके शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है - यह शरीर की एक नैचुरल  प्रक्रिया है.

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सनबर्न से मिलेगी राहत

गर्मियों में होने वाली समस्याओं जैसे सनबर्न, घमौरियां, खुले पोर्स और ऑयली स्किन से ठंडे पानी या बर्फ से राहत मिल सकती है. खासकर बर्फ आँखों के आस-पास की सूजन और चेहरे की थकान को कम करती है.

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एक्ट्रेस का पसंदीदा स्किन केयर

आलिया भट्ट के वायरल 'आइस वॉटर फेस रूटीन' ने ठंडे पानी से स्किनकेयर में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ा दी है. अनन्या पांडे और कैटरीना कैफ जैसी सेलिब्रिटीज़ इसके फ़ायदों के बारे में बताती हैं, जैसे कि सूजन कम होना और चेहरे पर चमक आना.

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