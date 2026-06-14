Ice Water Skincare: बर्फ वाले पानी से चेहरे पर चमक या खतरा? क्यों दीवानी हैं आलिया भट्ट और दूसरी सेलेब्स?

Ice Water Skincare: हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बर्फ वाले पानी से चेहरा धोने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे इस पर और चर्चा शुरू हो गई. इससे पहले, अनन्या पांडे और कैटरीना कैफ ने भी वीडियो शेयर किए थे जिनमें उन्होंने चेहरे को ठंडे पानी में डुबोने के खिलाफ सलाह दी थी. उनका मानना ​​है कि ठंडे पानी के कई फायदे हैं, जैसे सूजन कम करना, स्किन को टाइट करना और नैचुरल ग्लो बढ़ाना. यह चेहरे की ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इससे आराम भी मिल सकता है.