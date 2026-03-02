Ali Khamenei Death: क्यों अपना एक हाथ हमेशा छिपाकर रखते थे खामेनेई; क्या है 1981 के बम धमाके से जुड़ी कहानी

Ali Khamenei Death: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है. उनकी मृत्यु के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और क्षेत्रीय हालात पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं. ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच यह घटना बड़े भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है.