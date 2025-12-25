मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…

अलाना ने कराया होम टूर

अलाना ने टूर शुरू करते हुए कहा, "जैसे ही आप घर में आते हैं, हमारे पास यह बहुत बड़ा दरवाज़ा है. मैं सच में यह देखकर हैरान थी कि यह कितना बड़ा है. यह बहुत शानदार है, और मुझे यह बहुत पसंद है. मैं अभी अपने फॉर्मल लिविंग रूम में खड़ी हूं, जिसे मैं कहूंगी कि यह मेहमानों के बैठने की जगह जैसा है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा लिविंग रूम भी है, जो एक फैमिली रूम है. आइवर और मैं इस जगह के बारे में बात कर रहे थे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम इसे एक अच्छे स्टेज एरिया की तरह रखेंगे."