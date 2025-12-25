  • Home>
  मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…

Alanna Panday New Home: यूट्यूब अलाना पांडे और उनके पति आइवर मैकक्रे ने हाल ही में कैलिफ़ोर्निया के लॉस एंजिल्स में एक खूबसूरत घर खरीदा है. उन्होंने यह जानकारी हाल ही में अपने सभी फॉलोअर्स के साथ शेयर की है. उन्होंने हाल ही में लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया में एक घर खरीदा है. यह शानदार 5-बेडरूम वाला घर अभी नया है. जिसमें जरुरी चीजों को छोड़कर फर्नीचर नहीं है. कपल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पूरा वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उन्होंने अपने घर दिखाया है. उसके रेनोवेशन प्लान के बारे में बात की है.


By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 1:49:49 PM IST

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
1/7

अलाना ने शेयर किया वीडियो

वीडियो की शुरुआत में अलाना ने एक बड़े दरवाजे से अपने फैंस का स्वागत किया और फिर सीधा एक बड़े कमरे की तरफ ले गईं. अलाना और आइवर अपने नए घर को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे.  अलाना ने अपने बेटे रिवर से कहा, "क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? यह घर तुम्हारे लिए है," जबकि रिवर बिना यह समझे कि क्या हो रहा है, साइकिल चलाता रहा.

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
2/7

अलाना ने कराया होम टूर

अलाना ने टूर शुरू करते हुए कहा, "जैसे ही आप घर में आते हैं, हमारे पास यह बहुत बड़ा दरवाज़ा है. मैं सच में यह देखकर हैरान थी कि यह कितना बड़ा है. यह बहुत शानदार है, और मुझे यह बहुत पसंद है. मैं अभी अपने फॉर्मल लिविंग रूम में खड़ी हूं, जिसे मैं कहूंगी कि यह मेहमानों के बैठने की जगह जैसा है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा लिविंग रूम भी है, जो एक फैमिली रूम है. आइवर और मैं इस जगह के बारे में बात कर रहे थे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम इसे एक अच्छे स्टेज एरिया की तरह रखेंगे."

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
3/7

घर में लगे हार्डवुड फ्लो

अलाना ने बताया कि वे घर में लगे हार्डवुड फ्लोर के साथ क्या करने वाले हैं. “पूरे घर में यह गहरा चमकदार फ्लोर है, जिसे हम पूरी तरह से हटाने वाले हैं. यह असल में रेनोवेशन का पहला स्टेप है, और हम कल से शुरू कर रहे हैं. हम हमेशा से हल्का ओक फ्लोर लगाना चाहते थे. एक और चीज़ जो हम करने वाले हैं, वह है चेक मार्बल टाइल्स लगाना.”

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
4/7

घर में डाइनिंग रूम भी मौजूद

अलाना डाइनिंग रूम में गई और बताया कि वह हमेशा से अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए एक बड़ा डाइनिंग रूम चाहती थी. उसने कहा, “मैं हमेशा से एक बड़ी डाइनिंग स्पेस चाहती थी. सबसे अच्छे पल और यादें डाइनिंग रूम में ही बनती हैं, जब आप अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं. आखिरकार अब हमारे पास वह है. अब तक हम आमतौर पर वहीं खाते थे जहां सुविधा होती थी, लेकिन अब हम 'डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाले' परिवार बनेंगे.”

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
5/7

बेहद शानदार है किचन

आइवर ने बताया कि वे अपने पूरे किचन को कैसे बदलने वाले हैं और पूरा रीमॉडल करेंगे, क्योंकि चीज़ों की मौजूदा जगह, खासकर स्टोव और सिंक की जगह सही नहीं थी. दोनों इस बात पर सहमत थे कि उन्हें एक पैनल वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए ताकि कोई भी ठीक से पता न लगा सके कि वह कहाँ है. कुछ बातों पर असहमति थी, जैसे कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं, लेकिन कपल एक ही बात पर सहमत लग रहे थे.

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
6/7

फैमिली रूम भी दिखाया

फिर आया फैमिली रूम, जिसके बारे में अलाना वीडियो की शुरुआत से ही बात कर रही थी. “मुझे यह कमरा बहुत पसंद है. मुझे यह पसंद है कि यह किचन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. हम ऐसे परिवार हैं जो अपना सारा खाना घर पर ही खाते हैं. इसलिए अगर मैं किचन में खाना बना रही होती, तो रिवर यहाँ आराम कर सकता था. यह फॉर्मल लिविंग रूम से बिल्कुल अलग होगा. यह बहुत आरामदायक होगा, जिसमें बड़े-बड़े सोफे होंगे, ताकि हम फैमिली मूवी नाइट्स कर सकें.

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…
7/7

फैंस को दिखाया मास्टर बेडरूम

इसके बाद कपल ने अपने फैंस को मास्टर बेडरूम दिखाया, जो घर की दूसरी मंजिल पर था. सीढ़ियों में एक इनबिल्ट बेबी गेट था, और बेडरूम में एक पर्सनल फायरप्लेस और बालकनी थी. आइवर ने कहा कि यह कमरा उनके मौजूदा बेडरूम से तीन गुना बड़ा है, और फिर अलाना ने इसके लिए अपनी योजनाएं बताईं. बाथरूम, गेस्ट रूम, रिवर के कमरे और लॉन्ड्री रूम दिखाने के बाद, अलाना और आइवर वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और बताया कि वे अपने रेनोवेशन प्लान के बारे में और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं.

मशहूर यूट्यूबर अलाना ने खरीदा आलीशान घर, नए 5-बेडरूम वाले बंगले की दिखाई तस्वीरें; देखें यहां…

