Akshaya Tritiya 2026: 100 साल बाद आया सुनहरा मौका! अक्षय तृतीया पर इन राशियों पर होगी धन वर्षा

मेष राशि

अक्षय तृतीया का यह शुभ समय मेष राशि वालों के लिए काफी बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. गजकेसरी योग के शुभ असर से करियर में सफलता के योग बन रहे हैं. साथ ही नई नौकरी मिलने की भी संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके काम से लोग प्रभावित होंगे. बिजनेस करने वालों को नया क्लाइंट मिलने की उम्मीद है.