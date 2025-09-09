Akshay Kumar की टॉप कॉमेडी हिट्स जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी

अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे फेमस और फिट ऐक्टर में से एक हैं। वह सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर, फिल्ममेकर और एक बेहतरीन होस्ट भी है और वो अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते है। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ ऐसी मजेदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें देखकर आप हँसते – हँसते लोटपोट हो जांएगे