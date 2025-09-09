  • Home>
  Akshay Kumar की टॉप कॉमेडी हिट्स जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी

Akshay Kumar की टॉप कॉमेडी हिट्स जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी

अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे फेमस और फिट ऐक्टर में से एक हैं। वह सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर, फिल्ममेकर और एक बेहतरीन होस्ट भी है और वो अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते है। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ ऐसी मजेदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें देखकर आप हँसते – हँसते लोटपोट हो जांएगे

By: Komal Kumari Last Updated: September 9, 2025 10:12:49 IST
Good Newwz - Photo Gallery
1/8

गुड न्यूज

यह अक्षय कुमार की सबसे मजेदार फिल्मों में से एक है, जो प्रेग्रेंसी जैसे विषय को लेकर बनाई गई है। यह फिल्म इमोशनल और कॉमेडी का शानदार मिश्रण है। इसे देखने के बाद एक तरफ जहां आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हँसी सोक नहीं पाएंगे।

Housefull - Photo Gallery
2/8

हाउसफुल

‘हाउसफुल’ फिल्म सीरीज़ पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित है। अक्षय कुमार की टाइमिंग और एक्सप्रेशंस इसे बेहद मजेदार बना देते हैं। हर पार्ट में हँसी का जबरदस्त तड़का है, जिसे देखना कभी भी बोरिंग नहीं लगता।

Awara Paagal Deewana - Photo Gallery
3/8

आवारा पागल दीवाना

2002 में रिलीज हुई यह फिल्म क्राइम और एक्शन पर आधारित होते हुए भी कॉमेडी से भरपूर है। अक्षय कुमार ने इसमें 'गुरु गुलाब खत्री' का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को खूब पसंद आया।

Main Khiladi Tu Anari - Photo Gallery
4/8

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी

यह एक कॉमेडी और एक्शन फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हँसाया और फिल्म को एक जबरदस्त हिट बनाया।

Mr Mrs Khiladi - Photo Gallery
5/8

मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी

इस फिल्म में एक लड़के को एक अमीर परिवार की लड़की से प्यार हो जाता है, और उसके पिता को मनाने के लिए वह बहुत मेहनत करता है। फिल्म में रोमांस के साथ-साथ भरपूर कॉमेडी भी देखने को मिलती है।

Mujhse Shaadi Karogi - Photo Gallery
6/8

मुझसे शादी करोगी

इस फिल्म में अक्षय कुमार, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सितारे हैं। फिल्म की कहानी इमोशनल होने के बावजूद हर सीन में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है।

Welcome - Photo Gallery
7/8

वेलकम

2007 में आई यह फिल्म एक सुपरहिट कॉमेडी है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ थ्रिल भी है और हर सीन में एक नया ट्विस्ट आता है। अक्षय कुमार के साथ नाना पाटेकर और अनिल कपूर की कॉमिक टाइमिंग इसे और भी मज़ेदार बनाती है।

disclaimer - Photo Gallery
8/8

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

