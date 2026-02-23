  • Home>
  • 40 साल पहले हुई पिटाई…. लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ी थी मार, अक्षय कुमार ने किया खुलासा

40 साल पहले हुई पिटाई…. लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ी थी मार, अक्षय कुमार ने किया खुलासा

Akshay Kumar अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेबाक अंदाज के लिए फेमस हैं. हाल ही में शो Wheel of Fortune में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों का एक दिलचस्प और मजेदार किस्सा सुनाया. इस कहानी में उनका एकतरफा प्यार, गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश और अंत में हुई पिटाई शामिल थी, जिसने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया.


By: sanskritij jaipuria | Published: February 23, 2026 9:04:16 PM IST

कॉलेज के दिनों की मासूम मोहब्बत

अक्षय ने बताया कि करीब 40 साल पहले जब वे कॉलेज में थे, तब उन्हें एक लड़की से बेहद लगाव हो गया था. वो उनके जीवन का पहला गंभीर क्रश था, जिसे पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे.

दिल जीतने के लिए खास तैयारी

अपने प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वे गाना गाकर उसे प्रभावित करेंगे. इसके लिए उन्होंने खासतौर पर एक रोमांटिक गीत सीखा और कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस भी की.

दोस्त बना संगीत का सहारा

अक्षय के एक करीबी दोस्त को गिटार बजाना आता था. उन्होंने अपने दोस्त को साथ लिया ताकि माहौल पूरी तरह फिल्मी और रोमांटिक बन सके. दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की.

घर के बाहर फिल्मी अंदाज में इजहार

एक दिन वे लड़की के घर के बाहर पहुंचे और गिटार की धुन पर गाना गाना शुरू कर दिया. उन्हें लगा था कि ये सरप्राइज लड़की को बेहद पसंद आएगा और वह प्रभावित हो जाएगी.

रोमांस बना मुसीबत

लेकिन उनका ये फिल्मी प्लान उल्टा पड़ गया. गाना खत्म होते ही आसपास के पड़ोसी नाराज होकर बाहर आ गए और दोनों दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी.

हंसी में बदला दर्द

अक्षय ने पूरे किस्से को मजेदार अंदाज में सुनाते हुए कहा, 'मेहनत ज्यादा होने से भी पिटाई होती है. उनकी इस लाइन पर दर्शक ठहाके लगाने लगे.

आज का सुकूनभरा जीवन

आज अक्षय राइटर Twinkle Khanna के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं और दो बच्चों के पिता हैं. वे जल्द ही फिल्म Bhooth Bangla में नजर आएंगे, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

