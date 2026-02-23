40 साल पहले हुई पिटाई…. लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ी थी मार, अक्षय कुमार ने किया खुलासा

Akshay Kumar अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेबाक अंदाज के लिए फेमस हैं. हाल ही में शो Wheel of Fortune में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों का एक दिलचस्प और मजेदार किस्सा सुनाया. इस कहानी में उनका एकतरफा प्यार, गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश और अंत में हुई पिटाई शामिल थी, जिसने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया.