Akshay Kumar Movies: अक्षय कुमार की 6 धमाकेदार फिल्में, पहली और दूसरी देख नहीं कंट्रोल होगी हंसी

Akshay Kumar Movies: अक्षय कुमार साल में 1 फिल्म तो ले ही आते हैं और उनकी फिल्में काफी मजेदार भी होती हैं. इस साल भी उनकी भूत बंगला रिलीज होने वाली है जिसका लोगों को बेसबरी से इंतजार है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और खिलाड़ी कुमार प्रमोशन में भी लगे हुए हैं. भूत बंगला से पहले एक बार जरूर देखें अक्षय कुमार की ये 6 धमाकेदार फिल्में.