महिलाओं पर आधारित हैं ये भोजपुरी फिल्में, एक से बढ़कर एक है कहानी; यहां देखें लिस्ट

Akshara Singh Women-Centric Cinema: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को कई महिला-केंद्रित (Women-Centric) फिल्में दी हैं. जहां मजबूत, सशक्त और इंस्पायरिंग छवी नजर आती हैं. उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है जो महिलाओं की ताकत, संघर्ष और सशक्तिकरण पर फोकस करती हैं.