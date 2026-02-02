  • Home>
  • महिलाओं पर आधारित हैं ये भोजपुरी फिल्में, एक से बढ़कर एक है कहानी; यहां देखें लिस्ट

महिलाओं पर आधारित हैं ये भोजपुरी फिल्में, एक से बढ़कर एक है कहानी; यहां देखें लिस्ट

Akshara Singh Women-Centric Cinema: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को कई महिला-केंद्रित (Women-Centric) फिल्में दी हैं. जहां मजबूत, सशक्त और इंस्पायरिंग छवी नजर आती हैं. उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है जो महिलाओं की ताकत, संघर्ष और सशक्तिकरण पर फोकस करती हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: February 2, 2026 2:38:56 PM IST

1/8

अक्षरा

महिला सशक्तिकरण की मिसाल दिन में टीचर, रात में फियरलेस फाइटर – अक्षरा सिंह की ये फिल्म महिलाओं की बहादुरी और समाज में बदलाव लाने की कहानी है.

2/8

डोली

अक्षरा सिंह की ये फिल्म महिलाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी, जहां वो मजबूत किरदार में नजर आईं.

3/8

तबादला

किरण के रूप में अक्षरा सिंह ने बदला और न्याय की ताकत दिखाई, जो महिलाओं की स्ट्रॉन्ग इमेज पेश करती है.

4/8

सरकार राज

पॉलिटिकल ड्रामा में सपना के किरदार में अक्षरा सिंह ने राजनीति और समाज में महिलाओं की भूमिका को हाइलाइट किया.

5/8

धड़कन

ये फिल्म महिलाओं के दिल की धड़कन और संघर्ष को दर्शाती है, जहां अक्षरा सिंह मुख्य किरदार में चमकीं.

6/8

मां तुझे सलाम

गीता के रूप में अक्षरा सिंह ने परिवार, मातृत्व और महिलाओं की ताकत को छुआ.

7/8

सत्या

सत्य की लड़ाई में अक्षरा सिंह का किरदार महिलाओं की बहादुरी और प्यार का परफेक्ट मिक्स है.

8/8

रुद्र शक्ति

अक्षरा सिंह की ये फिल्म महिलाओं की दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ताकत को दिखाती है. ये फिल्में अक्षरा सिंह को भोजपुरी सिनेमा की क्वीन बनाती हैं, जहां वो न सिर्फ एंटरटेन करती हैं बल्कि महिलाओं को इंस्पायर भी करती हैं.

