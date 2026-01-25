  • Home>
  • Akshara Singh से Amrapali Dubey तक, स्टाइल गेम में बॉलीवुड से आगे हैं भोजपुरी हसीनाएं; देखें तस्वीरें

Akshara Singh से Amrapali Dubey तक, स्टाइल गेम में बॉलीवुड से आगे हैं भोजपुरी हसीनाएं; देखें तस्वीरें

Bhojpuri Actress: भोजपुरी एक्ट्रेस अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. एक्टिंग, अदाओं के साथ-साथ एक्ट्रेसेस का स्टाइल स्टेटमेंट भी काफी कमाल का रहता है. भोजपुरी एक्ट्रेसेस अपनी स्टाइलिश फैशन सेंस को लेकर सोशल मीडिया खूब ट्रेंड करती हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: January 25, 2026 12:55:23 PM IST

1/5

आम्रपाली दुबे

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक हैं. वह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं.

2/5

काजल राघवानी

काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री का काफी पॉपूलर नाम है. वह अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती हैं.
3/5

रानी चटर्जी

भोजपुरी सिनेमा की बोल्ड एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस रानी चटर्जी हैं. इस वेस्टर्न ड्रेसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और बोल्ड लग रही हैं. वह ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

4/5

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह का प्रिंटेड ड्रेस में लुक बेहद कमाल का है. उन्होंने अपने इस लुक को काफी अच्छे से स्टाइलअप किया है.

5/5

अंजना सिंह

अंजना सिंह का भी ये लुक बेहद कमाल का है. एक्ट्रेस का ये लुक काफी कमाल और स्टाइलिश लग रहा है. उनका एथनिक लुक काफी कमाल का लग रहा है. वह साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही हैं.

Tags:
akshara singhbhojpuri actressbhojpuri actresses picsKajal Raghwani
