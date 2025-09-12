आखिर कौन है Akriti Negi ? जिसने अपनी बोल्डनेस से किया सबको मदहोश
आकृति नेगी जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते होंगे वो एक इन्फ्लुएंसर के साथ – साथ डांसर भी हैं और आकृति नेगी ने कई MTV के मशहूर रियलिटी शोज जैसे की Roadies और Splitsvilla में हिस्सा लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से Rise And Fall शो में नजर आ रही है, ये तो आप सब को पता है की आकृति नेगी जितनी खूबसूरत है उतना ही उनका ड्रेसिंग सेन्स भी लजवाब है और उनकी एक एक आउट्फिट से लोग कितना इन्सपाइर होते है तो चलिए जानते है उनके कुछ आउट्फिट के बारे में जो शायद आप भी पहेना पसंद करेंगे
आकृति नेगी का पसीने छुड़ा देने वाला हॉट लुक
सूरज की डूबती किरणों में आकृति नेगी अपने फ्लोरल आउटफिट में आग लगा रही हैं। ब्लू और रेड शेड्स का ये लुक उनकी बोल्डनेस को और हॉट बना रहा है।
आकृति नेगी का ब्लू-हॉट कॉम्बो लुक
आकृति नेगी इस ब्लू-हॉट कॉम्बो में दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं। उनके कर्व्स को और भी ज्यादा सेक्सी बना रहा हैं। ट्रॉपिकल स्कर्ट और फ्लोरल ब्रैलेट में उनका सिजलिंग बिल्कुल नशीला लग रहा है।
अकृति नेगी ने अपने खुले बालों में दिया कातिलाना पोज
इस तस्वीर में अकृति नेगी एकदम सिजलिंग डिवा लग रही हैं। ऑफ-व्हाइट स्ट्रैपलेस ड्रेस उनकी फिगर को और भी सेंसुअस टच दे रही है। खुले बाल, कॉन्फिडेंट पोज और हल्की सी नॉटी स्माइल उनके लुक को सुपर हॉट और अट्रैक्टिव बना रही है।
आकृति नेगी का रेड ड्रेस में सेक्सी ग्लैमर लुक
आकृति नेगी इस रेड ड्रेस में जैसे आग लगा रही हों हर कर्व, हर पोज में एक अलग ही सेक्सी ग्लैमर झलक रहा है। शीयर कट और फ्लोई रफल्स उनकी हॉटनेस को डबल कर देते हैं।
आकृति नेगी ने सोफे पर लेटकर दिया कातिलाना पोज
आकृति नेगी की ये तस्वीरें टर्कॉइज फ्लोरल ड्रेस में आग लगा रही हैं। सोफ़ा पर उनका रिलैक्स मूड भी शरारती टच लिए हुए है । उनके कर्व्स, स्मोकी नजरे और कॉन्फिडेंट अंदाज तस्वीर को सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि खतरनाक हॉट बना देते हैं।
लैवेंडर शेड में आकृति ने दिखाया बोल्डनेस का तड़का
आकृति नेगी का ये लैवेंडर शेड फिगर-हगिंग ड्रेस में उनके कर्व्स और भी ज्यादा सेक्सी लग रहे है।आकृति फ्रंट कट-आउट से लेकर बैक लेस-अप तक उनके ड्रेस हर डिटेल बोल्ड, हॉट और बेहद ग्लैमरस लग रही है।
अकृति नेगी का ब्लैक बोल्ड आउटफिट लुक
अकृति नेगी इस ब्लैक बोल्ड आउटफिट में प्योर स्लिज़ी ग्लैम की मिसाल लग रही हैं। हवा में उड़ते बाल और कॉन्फिडेंट पोज उनकी हॉटनेस अगले लेवल पर ले जाती है। सनशाइन टच से उनका लुक और भी शानदार लग रहा है।
अकृति नेगी ने नीचे झुक कर दिया सेक्सी अंदाज में पोज
अकृति नेगी इस लुक में बेहद सेक्सी और स्लिजजी लग रही हैं। ग्रीन क्रॉप टॉप से झलकती उनकी बोल्डनेस और बेज कार्गो पैंट्स का किलर फिट, उन्हें और भी ग्लैमरस बनाता है। कैप से ढका चेहरा और रेड लिप्स उनकी हॉटनेस को और बढ़ाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस आग लगा रहा है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.