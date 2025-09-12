आखिर कौन है Akriti Negi ? जिसने अपनी बोल्डनेस से किया सबको मदहोश

आकृति नेगी जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते होंगे वो एक इन्फ्लुएंसर के साथ – साथ डांसर भी हैं और आकृति नेगी ने कई MTV के मशहूर रियलिटी शोज जैसे की Roadies और Splitsvilla में हिस्सा लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से Rise And Fall शो में नजर आ रही है, ये तो आप सब को पता है की आकृति नेगी जितनी खूबसूरत है उतना ही उनका ड्रेसिंग सेन्स भी लजवाब है और उनकी एक एक आउट्फिट से लोग कितना इन्सपाइर होते है तो चलिए जानते है उनके कुछ आउट्फिट के बारे में जो शायद आप भी पहेना पसंद करेंगे