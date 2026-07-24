Akash deep-Mukesh: अचानक बदल गई टीम इंडिया के 2 स्टार पेसर्स की किस्मत! सीएम ने सीधे बना दिया DSP

बिहार सरकार ने ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त कर बड़ा तोहफा दिया है. पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुल 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है.