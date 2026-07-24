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Akash deep-Mukesh: अचानक बदल गई टीम इंडिया के 2 स्टार पेसर्स की किस्मत! सीएम ने सीधे बना दिया DSP

बिहार सरकार ने ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त कर बड़ा तोहफा दिया है. पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुल 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है.


By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 6:01:52 PM IST

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क्रिकेटरों को बड़ा तोहफा (DSP पद पर नियुक्ति)

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को बिहार सरकार की तरफ से 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत 24 जुलाई को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया गया है.

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प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति

यह कार्यक्रम पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह उपस्थित थीं.

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अन्य एथलीटों को नियुक्ति (SI पद)

क्रिकेटरों के अलावा, एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक (SI) के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

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कुल 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में कुल 19 खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र दिए गए. इनमें 5 पैरा-खिलाड़ी और विभिन्न खेल विधाओं के अन्य एथलीट भी शामिल थे.

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एथलीटों को सम्मान राशि और छात्रवृत्ति

सेतु मिश्रा (एथलीट): एशियाई अंडर-23 में गोल्ड और एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीतने पर ₹37.50 लाख की सम्मान राशि मिली. विभास्कर कुमार (एथलीट): ₹2 लाख की सम्मान राशि दी गई. इसके अलावा खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र भी प्रदान किए गए.

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बिहार सरकार का पिछला रिकॉर्ड

बिहार सरकार ने जानकारी दी कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पिछले 2 वर्षों में कुल 180 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां दी जा चुकी हैं.

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आकाश दीप और मुकेश कुमार की मौजूदा स्थिति (आईपीएल व टीम इंडिया)

आकाश दीप: आईपीएल 2026 में चोटिल होने के कारण पूरे सीजन से बाहर रहे थे और अब भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं.
मुकेश कुमार: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले थे, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. दोनों की नजरें अब भारतीय टीम में वापसी पर हैं.

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