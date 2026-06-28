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Akanksha Chamola Divorce: गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला क्यों ले रही तलाक? सामने आई चौंकाने वाली वजह

Akanksha Chamola Divorce: नेटफ्लिक्स पर ‘लॉक अप’ सीजन 2 के प्रीमियर में आकांक्षा चमोला एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं. वह टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी हैं, जिन्होंने बिग बॉस का पिछला सीजन जीता था. प्रीमियर के दौरान जब आकांक्षा को अपनी जिंदगी का कोई सीक्रेट बताने का मौका मिला तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि वह और गौरव तलाक लेने वाले हैं. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया, जिसमें होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख भी शामिल थे.


By: Sohail Rahman | Published: June 28, 2026 9:53:11 AM IST

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आकांक्षा ने क्या कहा? - Photo Gallery
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आकांक्षा ने क्या कहा?

'लॉक अप 2' के बारे में बात करते हुए आकांक्षा ने कहा कि मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात पब्लिक नहीं हुई थी.

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एक दूसरे से कर रहे बात - Photo Gallery
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एक दूसरे से कर रहे बात

इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे और गौरव के बीच सब कुछ खराब नहीं है. हम अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं. हमें नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही हैं क्योंकि हम दोनों का भविष्य को लेकर नजरिया बहुत अलग है और दुर्भाग्य से वह भविष्य एक-दूसरे के साथ नहीं है.

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आकांक्षा ने जनवरी में किया था ये पोस्ट

इस साल जनवरी में आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर करके अलग होने की अटकलों को हवा दी थी. हिंदी में लिखे उस नोट का मतलब कुछ ऐसा था कि जब कोई रिश्ता सिर्फ जरूरतों पर टिका होता है तो हमेशा दिल की ही बलि दी जाती है.

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आकांक्षा चमोला 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे पॉपुलर टीवी शो में काम कर चुकी हैं.

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2016 में हुई थी शादी

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की थी. बताया जाता है कि वे एक ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार शादी समारोह में शादी की थी.

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गौरव ने बिग बॉस में की थी ये बात

बिग बॉस के दौरान गौरव को यूट्यूबर मृदुल तिवारी के साथ दिल से बातचीत करते देखा गया था. गार्डन एरिया में खुलकर बातचीत के दौरान गौरव ने आकांक्षा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की और बताया कि एक कपल के तौर पर उन्होंने सालों में क्या-क्या फैसले लिए हैं. जब मृदुल ने गौरव से पिता बनने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नवंबर में हमारे 9 साल पूरे हो जाएंगे.

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बच्चा नहीं होने की वजह से हो रहा तलाक?

इसके बाद मृदुल ने पूछा कि क्या उनके बच्चे हैं. गौरव ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी पत्नी नहीं चाहतीं. मैं तो चाहता हूं, लेकिन यह लव मैरिज है. वह जो भी कहती हैं, मानना ​​ही पड़ेगा। प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा.

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आकांक्षा को बताया था सही

अपनी पत्नी के फैसले का समर्थन करते हुए गौरव ने कहा कि उन्हें आकांक्षा की चिंताएं सही लगती हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सोच भी सही है. बहुत सारी जिम्मेदारियां और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं. अगर मैं पूरे दिन काम पर जाऊं और उन्हें भी काम मिल जाए तो हम बच्चों को किसके पास छोड़ेंगे? हम नहीं चाहते कि कोई और उनकी देखभाल करे. मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं, लेकिन जब उन्होंने समझाया तो मैं समझ गया.

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