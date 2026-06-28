Akanksha Chamola Divorce: गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला क्यों ले रही तलाक? सामने आई चौंकाने वाली वजह

Akanksha Chamola Divorce: नेटफ्लिक्स पर ‘लॉक अप’ सीजन 2 के प्रीमियर में आकांक्षा चमोला एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं. वह टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी हैं, जिन्होंने बिग बॉस का पिछला सीजन जीता था. प्रीमियर के दौरान जब आकांक्षा को अपनी जिंदगी का कोई सीक्रेट बताने का मौका मिला तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि वह और गौरव तलाक लेने वाले हैं. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया, जिसमें होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख भी शामिल थे.